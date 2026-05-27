Costa Brava
Sis cales de la Costa Brava que et transportaran a un paradís natural sense sortir de casa
La Costa Brava amaga sis joies naturals que combinen la bellesa salvatge del litoral amb la tranquil·litat dels espais menys massificats
Joan Soler
Quan pensem en platges paradisíaques, sovint ens venen al cap les illes gregues, com Santorini o Mykonos, o destinacions balears com Menorca o Formentera. Però aquest estiu no caldrà pujar a cap vaixell per trobar aigües turqueses del Mediterrani, sorra fina i paisatges que semblen trets d'una postal.
A la Costa Brava, l'Empordà amaga petites joies naturals que combinen la bellesa salvatge del litoral amb la tranquil·litat dels espais menys massificats. Et descobrim sis cales de l'Empordà que, un cop les trepitgis, et faran oblidar qualsevol destí exòtic.
Cala Bramant (Llançà)
Petita cala amagada i molt tranquil·la, envoltada de roques i amb aigua cristal·lina. El camí per arribar-hi és fàcil i bonic. Es pot fer a peu des de camí de ronda entre Llançà i el Port de la Selva.
Cala Taballera (Cap de Creus)
Una de les cales més salvatges i menys accessibles. És preciosa i tranquil·la, ideal per fer snorkel o passar-hi el dia. Només s'hi pot arribar-hi en barca o, a peu, caminant sis quilòmetres des del Port de la Selva per un sender.
Cala Rostella (Roses)
Una cala tranquil·la, no gaire gran, envoltada de pins i roques, amb aigües netíssimes. S'hi pot arribar a peu, fent una caminada curta i amb bones vistes, pel camí de ronda de Roses a Cala Montjoi.
Cala Estreta (Palamós)
És una de les cales més verges de la Costa Brava, amb aigües netíssimes i sorra fina. L'esforç per arribar-hi val la pena: és poc més de mitja hora caminant des de la platja del Castell.
Cala Aiguablava (Begur)
Molt coneguda i turística, però fora del mes d'agost pots gaudir-la en calma. Fàcil accés en cotxe i aparcament a prop.
Cala S'Alguer (Palamós)
És una cala petita un encant especial i una atmosfera molt autèntica. Les seves casetes de pescadors de colors són una de les postals més fotografiades de la Costa Brava. S'hi arriba a peu pel camí de ronda entre la Fosca i Platja de Castell.
Així doncs, a l’Empordà cada cala és un petit tresor que combina mar, natura i encant mediterrani. Potser Santorini i Míkonos seguiran sent llocs seductors, però després d’haver-te submergit en aquestes aigües i haver passejat pels seus camins de ronda, és difícil no enamorar-se d’aquest racó de la Costa Brava.
