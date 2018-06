«Fotografia menys i mira més». La màxima resumeix el contingut d'un llibre de Tino Soriano que comença amb una fotografia de les eternes cues davant La Gioconda, al Museu del Louvre de París: Tothom fa fotos però ningú mira la pintura de Leonardo da Vinci.

I és que mentre estàs fent fotos perds «fins al 85% de la realitat», afirma l'autor de Los secretos de la fotografia de viajes (Ediciones Anaya Multimèdia), un llibre farcit de curioses fotografies d'arreu del món, però carregat també de textos firmats pel mateix fotògraf, que revela aquí els secrets que ha après al llarg de més de tres dècades d'ofici.

Nascut al Poble-sec de Barcelona l'any 1955, Soriano es va instal·lar a Banyoles fa 36 anys i considera que la ciutat i el seu estany són «la mare de totes les fotogènies».

«Banyoles és per a mi el camp d'entrenament. Surto cada dia quan hi ha bona llum i les fotos que practico després les projecto a la resta del món. El Canigó vist des d'aquí em serveix per anar al Tibet, país que acabo de visitar. Si no ets bon fotògraf a casa teva, mai no seràs bon fotògraf de viatges».

Soriano ostenta nombrosos premis, entre ells concedits per la Unesco, l'OMS, el prestigiós Lente de Plata mexicà, el NikonPro, el Canon-Europa i, sobretot, el World Press Photo en la categoria d'Art del 1999.

«Aquest és el més valuós», confessa. «És un premi mundial. És la foto de l'any entre tots els fotògrafs del món, en aquest cas en l'apartat d'Art. És impossible de superar, però també em fan molta il·lusió premis com el Piedad Isla de la Diputació de Palència».

Fer bé l'ofici necessita també implicació. I quan aprofundeixes et passen coses sorprenents com ara que el rei de Benín, ciutat de Nigèria que va arribar a ser capital d'un regne, el nomeni ministre de Comunicacions.

«Sembla una aventura d'un conte de Tintín», diu Soriano. «Quan t'impliques tant t'acaben passant coses com a Tintín», diu aquest gran admirador del conte Tintín al Tibet. Un conte que «ho té tot: romanticisme, aventura, amistat... Al final he aconseguit el somni de la meva vida, visitar el Tibet, només que si Tintín hi va trobar l'abominable home de les neus, jo hi he trobat la plana major del partit comunista xinès a tot arreu», comenta amb ironia.

Soriano ha reduït molt el capítol de col·laboracions, però encara treballa per a National Geographic i Viajar. «Soc un sènior dedicat a la docència, imparteixo tallers de fotografia al Japó, Madrid, Barcelona o Banyoles. També faig molts treballs personals. Ara m'interessa la medicina alternativa dels últims xamans de l'Àfrica, on molta gent no té accés a la sanitat occidental».

En canvi, «no» creu en les selfies perquè en la fotografia de viatges l'«important no ets tu, sinó la teva experiència». «El que intento explicar al llibre és que primer cal mirar i després pensar si paga la pena fer la fotografia».

El llibre es presentarà el proper 28 de juny (19h) en un acte a la Casa de Cultura de Girona amb la participació de l'autor.