Begur recorda els estius al llarg del segle XX exposant-ne imatges inèdites

Els veïns i estiuejants de Begur ja poden recordar els estius en blanc i negre al municipi. Des del passat dissabte i fins al 30 de juny, les sales d'exposicions de les Escoles Velles de Begur acullen l'exposició Aquells estius..., una mostra de fins a 57 fotografies, la majoria inèdites, que mostren escenes de mar i platja al poble. Les imatges van ser preses entre els anys 1903 i els anys 70, gairebé 7 dècades d'història local capturada en petites peces que conformen el retrat d'aquesta localitat de la Costa Brava.

La mostra permet veure el paisatge humà i de la natura al llarg del darrer segle, tal com va recordar l'alcalde de Begur, Joan Loureiro, en la inauguració, dissabte al vespre, amb la presència de la regidora de Cultura, Mònica Martínez. Les fotografies de l'exposició, extretes moltes d'elles de plaques de vidre, provenen de fons dipositats a l'Arxiu Municipal de Begur i d'aportacions de particulars. La majoria d'elles fan referència a espais molt coneguts com sa Riera, que apareix amb les seves dues cales separades per unes roques, sa Tuna i Aiguablava.



Amb ulls de viatger

A més de l'exposició, la inauguració es va complementar amb la projecció al Casino Municipal del documental Costa Brava. La mirada del viatger, produït pel cineasta i documentalista Toni Martí, amb textos del cronista gironí Narcís-Jordi Aragó, un treball versionat en cinc idiomes que descobreix, a través d'un ampli fons cinematogràfic, la seducció de la costa gironina des del segle XIX fins avui.

Aquells estius... enceta les exposicions programades per a l'estiu per l'àrea de Cultura. A part d'aquesta mostra, n'hi ha previstes quatre més. La propera mostra és Diversitat, amb olis i dibuixos del pintor Florentino Ramírez, que es podrà visitar del 3 al 14 de juliol. Després arribarà Sota el sol d'una tarda càlida d'estiu, del pintor Gonzalo Rodríguez, del 17 al 28 de juliol. A l'agost, de l'1 al 18, es podran visitar les creacions del pintor begurenc Víctor Dolz sota el títol (En femení). La vida en tres frases. Finalment, les mostres d'estiu es clouran amb l'exposició dedicada a la Fira d'Indians, L'aventura indiana, una història en femení, que es podrà visitar del 24 d'agost al 9 de setembre.