L'aniversari feliç del Sónar

El moment culminant de les festes d´aniversari arriba quan l´homenatjat bufa amb força per apagar les espelmes del pastís. En el cas del Sónar, que aquest 2018 ha celebrat els seus 25 anys, aquest instant va arribar la matinada de dissabte a diumenge. Tres actuacions de convidats habituals van il·lustrar a la perfecció la culminació de la cerimònia: els energètics LCD Sound-system, un Richie Hawtin experimental i rítmic alhora i un Laurent Garnier absolutament entregat a la causa del dance.

Des de dijous, la preparació per a la catarsi havia estat tan (estilísticament) imaginativa com (geogràficament) variada: l´heterodòxia escènica de Gorillaz, la segura experimentació de Thom Yorke, la militància llatina de Rosa Pistola, l´afrobeat posat al dia de Tony Allen i Amp Fidler, les tropes del ritme negre reclutades per Diplo, l´elegància pop de Bonobo, l´electrònica de pedigrí de Ben Klock i DJ Nobu, el ball versàtil de 2manydjs, el techno musculat de Bicep, el misteri mediterrani de Liberato, el pop d´efervescència japonesa de Cornelius, l´eficiència per a la pista de Miss Kittin i Kim Ann Foxman, la irreverència youtuber de Lory Money, la provocació benintencionada de Putochinomaricón o el mainstream mestís de Rosalía, responsable de concitar les majors cues de la història del festival.

Després de la cloenda d´Alva Noto i Ryuichi Sakamoto, oficiada ahir diumenge, els assistents es recuperen ara de quatre dies d´estímuls, emocions i exercici físic de primer ordre. I mentre encara fumegen les espelmes, el públic respira amb la certesa que el Sónar seguirà complint edicions.

Encara que també ja saben que la de l´any que ve serà una mica especial, perquè arribarà en unes dates poc habituals: el festival se celebrarà el 18, 19 i 20 de juliol, perquè al juny Fira de Barcelona acull una important fira de maquinària tèxtil. Ja se sap, però, que el 2020 el Sónar tornarà a ser el mes de juny, en concret els dies 18, 19 i 20.

Els 126.000 visitants procedents de 119 països que ha tingut el Sónar d´aquest any, 3.000 més que en l´edició anterior, han pogut assistir a 150 actuacions musicals repartides en 10 escenaris, entre el Sónar de Dia, a la Fira Montjuïc de Barcelona (amb 64.000 espectadors), i el Sónar de Nit, a Fira l´Hospitalet (62.000). Pel que fa a la procedència, el públic nacional (54%) ha superat l´internacional (46%) revertint l´ordre de la passada edició.

També ha augmentat la participació a Sónar + D, el congrés de creativitat i tecnologia, que ha fregat els 6.000 professionals inscrits procedents de 61 països (un 10% més que l´any anterior).

Un dels codirectors del Sónar, Enric Palau, més enllà de les xifres d´aquesta edició, posava en valor que una vegada més els artistes, «amb la seva ambició, han proposat nous reptes i han posat a prova l´organització amb propostes innovadores i transgressores que ajuden el Sónar a ser el què és i a superar-se any rere any».

En aquest afany de superació, Sónar millorava també aquest any la seva oferta gastronòmica i convidava al Sónar de Dia tres cuiners amb estrelles Michelin, entre els quals hi havia Fina Puigdevall, de Les Cols d´Olot (també ho van fer Albert Adrià i Hideki Matsuhisa, amb restaurants a Barcelona). Puigdevall es mostrava molt satisfeta amb la proposta, que li havia permés portar a un certamen tan cosmopolita com el Sónar productes ben típics de la Garrotxa. En concret, hi va servir terrina de verdures i vinagreta; pollastre de pagès en escabetx amb our dur i panotxa de blat de moro; ceba dolça del volcà Croscat farcida de vegetals i engrunes de pa; xocolata, ratafia i fajol; i llonguets amb truita, botifarra d´ou, espinacs i pebrot vermell o amb enciams en lloc de la botifarra i la truita en la proposta vegana: «Ho hem hagut de tenir molt en compte, això», explicava la cuinera, que afegia que tot el menjar havia estat preparat i envasat a Olot i portat a Barcelona, on va ser tastat dijous a la zona VIP.

Molt a prop d´ella també estava al peu del canó Alejandra Rivas, que dirigeix amb Jordi Roca les gelateries Rocambolesc. Tenien una gelateria mòbil a l´aire lliure, just davant de l´escenari més gran del Sónar de Dia, i hi oferien algunes de les especialitats de la casa: Helado Oscuro, Rocanas, polos de mojito, llimona i alfàbrega i maduixes i mores, brioche farcit de gelat, granissat de mandarina i fruita de la passió, gelat de iogurt... La intensa calor d´aquests dies a Barcelona els feia especialment agradables.