«Reggae per xics» omple l'espai La Muralla en l'últim dia de l'(A)phònica

L'actuació de The Penguins amb el seu Reggae per Xics va omplir ahir l'espai de La Muralla, on hi ha situat l'escenari Juanola del festival (A)phònica. L'actuació, on van presentar Ballant damunt la lluna, va obrir la darrera jornada del festival, que ha omplert Banyoles de música des del 13 al 17 de juny. L'espectacle Reggae per xics combina música, humor i pedagogia per oferir una experiècia inolvidable per a totes les edats. Amb les cançons del nou àlbum, el públic va gaudir amb el combustible dels ritmes jamaicans i va viatjar més enllà de les estrelles, per diferents planetes que descobrien cançons infantils, partint de l'estació espacial Kingston i amb l'ajuda del coet RPX-1.