Neix a l'Auditori de Girona l'escola de músics de cobla de Catalunya

L'Auditori de Girona acollirà l'escola de cobla de Catalunya, un projecte de la Fundació Metalquímia que té el suport de l'Ajuntament de Girona i que es farà en col·laboració amb l'escola de música i arts Claudefaula.

No es tracta d'estudis oficials i no hi haurà procés de matriculació, sinó que es pagarà «una quota mínima mensual», va explicar ahir en roda de premsa Lídia Millet, de l'escola Claudefaula, que va aclarir que per accedir al centre caldrà superar un «càsting artístic» i que el programa acadèmic de titulacions «es decidirà més endavant».

La idea és crear «una escola de cobla estable» que ofereixi formació de nivell elemental a persones de totes les edats, independentment del nivell musical, i cobrir així «el buit existent avui».

Els professors seran músics de la Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya, vaixell insígnia de l'aposta pel mecenatge cultural de Metalquímia, que pretén, en paraules del seu vicepresident i impulsor del projecte, Josep Lagares, «omplir un buit existent al nostre país per tal de fer arribar la cobla, amb el seu so tan genuí, a totes aquelles persones que, sense estudiar música o ser músics professionals, vulguin introduir-s'hi».

Les classes començaran al setembre i, segons calcula Francesc Cassú, director deLa Principal de la Bisbal i de la Simfònica de Corda i Cobla, un parell d'anys després es podrà crear una formació de cobla que portarà per nom precisament Claudefaula i que tindrà per director el mateix Cassú. «La cobla és una sortida professional. No podem oblidar que aquesta formació musical no deixa de ser una orquestra», va dir Cassú.

L'escola de música de cobla començarà la seva activitat al setembre, però aquests pròxims dies, del 21 al 29 de juny, es portarà a terme una «roda d'instruments» perquè els interessants puguin familiaritzar-se amb els principals instruments musicals de la cobla per tenir criteri a l'hora de fer l'elecció.

Bàsicament, el treball que es durà a terme anirà encaminat a conèixer i interpretar el llegat tradicional i musical d'aquesta formació, així com densevolupar la pròpia expressió a través dels instruments i la realització musical.

Cassú va recordar que antigament les escoles de cobla es constituïen entorn d'un bon músic, com va passar a Peralada, Santa Coloma de Farners o Amer.

Cassú va explicar que existeixen al Conservatori de Música estudis de grau mitjà d'instruments i composició de cobla, però aquesta escola que ara s'anuncia és nova i parteix de zero.

Pera l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, és «tot un orgull que la primera escola de cobla del país sigui a Girona, en una societat sensible al reconeixement de les nostres arrels».

Amb aquesta iniciativa, la Fundació Metalquímia vol contribuir a introduir l'estudi dels instruments de la cobla de manera gradual entre els estudiants de música més joves, però també vol incentivar la formació en instruments de cobla per als adults.

Entre els objectius del projecte hi ha «potenciar la interacció entre estudiants de diferents generacions». «Les activitats de l'escola estaran integrades en la línia pedagògica de Claudefaula», afirmen.



L'Escola de Música i Cobla Conrad Saló de La Bisbal

Tot i que els promotors de la iniciativa van insistir ahir en que és "la primera escola de cobla de Catalunya", el cert és que La Bisbal d'Empordà funciona des de 1981 l'Escola de Música i Cobla Conrad Saló que, segons la seva web, compta en l'actualitat amb 13 professors i 130 alumnes.