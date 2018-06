Els premis literaris d'Olot es tornaran a convocar

El regidor de Cultura d'Olot, Josep Berga, va anunciar ahir que els premis literaris de la ciutat, que aquest any no s'han convocat, es reprendran «però amb canvis», sense oferir gaires més detalls.

«Es replantejaran temes com l'especialització dels premis, la dotació econòmica o la difusió», indica l'Ajuntament en un comunicat.

Els premis, creats fa més de cinquanta anys, han estat substituïts enguany per una jornada de reflexió sobre, precisament, el futur dels premis. Aquesta jornada va tenir lloc dissabte i els experts que hi van participar van concloure que aquests són uns «premis de prestigi» que destaquen per «l'elevada qualitat de les obres premiades» i que, el fet de tenir un bon jurat és el que garantia «la bona salut» dels guardons.

Berga va dir que tindrà en compte aquesta sèrie de consideracions, entre les quals destaca la possible especialització dels guardons potser en el gènere del còmic o dels textos teatrals. Berga defensarà la continuïtat dels premis.