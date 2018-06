Foc a la Feixa omplirà de foc i música les Ribes del Ter

El proper dissabte 23 de juny arribarà la V edició de Foc a la Feixa, la revetlla popular que, segons els promotors, «neix del teixit associatiu de la ciutat». Des de les 16.00 h, les Ribes del Ter s'ompliran d'activitats i música, amb les actuacions de Maroon Town, la Sra. Tomasa, Bigblack Rhino i Dj Campa. Des de fa cinc anys, diverses entitats gironines com Diables de l'Onyar o el Casal Independentista El Forn treballen per omplir un buit a la programació cultural i festiva de la ciutat, organitzant una revetlla per a la gent jove, gratuïta i on l'oferta d'oci vagi més enllà de la música, amb activitats de tarda i un sopar popular. Aquesta 5a Edició se celebrarà un cop més al parc de les Ribes del Ter, espai escollit per la seva proximitat al centre de la ciutat.