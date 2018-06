Sons del Món ven més del 60% de les entrades als cellers de la DO Empordà

El festival Sons del Món ha venut més del 60% de les entrades dels quatre concerts que s'oferiran a cellers de la DO Empordà el 20 i 21 de juliol. Maria del Mar Bonet, Judith Neddermann, Manu Guix i Paula Valls són els artistes convidats enguany als cellers.

Els cellers on es faran les actuacions són Vinya dels Aspres a Cantallops, Celler Martín Faixó al paratge de Perafita (Cadaqués), Celler Espelt i el Celler d'en Guilla.

Les entrades d'aquests concerts de petit format van des dels 18 euros fins als 25 euros.

El festival serà del 6 de juliol fins al 4 d'agost amb una programació que inclou també noms com Gloria Gaynor, Michael Nyman, Inner Circle, Sergio Dalma i Els Catarres, entre d'altres, que actuaran en aquest cas en escenaris com la plaça de la Basílica de Castelló d'Empúries o la Ciutadella de Roses.

A més, el 13 de juliol se celebrarà una gran festa que coincidirà amb les festes del Carme d'Empuriabrava amb un concert a la platja amb Macaco.

Fons del festival han informat que s'espera superar la xifra de 20.000 espectadors aconseguida l'any passat.

Per aconseguir-ho, el festival compta amb grans noms com Gloria Gaynor, la diva de la música pop dels 70 i 80, que realitzarà a l'Empordà un dels concerts de celebració dels 40 anys del mític I Will Survive, per convertir la Ciutadella de Roses en una pista de ball.

El britànic Michael Nyman, que va arribar al gran públic gràcies a la banda sonora de la pel·lícula El piano, oferirà un concert de piano solo a la plaça de la Basílica de Castelló d'Empúries.

Inner Circle, un dels principals grups del reggae, actuarà a la platja d'Empuriabrava un dia abans que ho faci Macaco, i Antonio Orozco oferirà un dels concerts de la seva gira Summer Club, on repassa els seus grans èxits, en aquest cas a Roses.

Sergio Dalma presentarà a Roses Via Dalma 3, un disc enregistrat a Milà, i revisitarà els temes més celebrats de la seva carrera.

Joan Dausà, amb les cançons del disc Ara som gegants, i Els Catarres, amb la seva música festiva, són dos noms més del cartell del festival. Els Catarres actuaran a Roses el mateix dia que Animal.

Finalment, la gira SAU30 també passarà pel Sons del Món, a l'escenari de Castelló d'Empúries.