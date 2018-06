Tots els concerts del Dia de la Música a Girona

CENTRE CULTURAL LA MERCÈ

13h. Albert Guinovart presenta "Nocturne". Piano (Clàssica)

17-17.45h.Escola de Música del Gironès

18-18.50h.Preludi, Escola de Música

19-19.50h. Escola Municipal de Música de Girona

20-20.50h. Aula Musical

21-21.50h.Escola Sol de Solfa

PLAÇA DELS JURATS

17-17.30h. SerUno (rock argentí)

17.30-18h. Malestruch (rock)

18-18.30h.Tabula Rasa (rock- metal)

18.30h-19h. Black Sugar (rock- funk)

19-19.30h. Rockaround (rock)

19.30-20h. Hot Drinks (rock)

20-20.30h. Norman Bates (rock)

20.30-21h. Näos (rock)

21-21.30h. The Double Shame (rock))

21.30-22h. Veiculo Longo (rock)

22-22.30h. VANdNIT (rock)

22.30-23h. Mireia Vilalta (rock-blues)

SUNSET JAZZ CLUB

18-18.20h. Swing Cookies – Escola de Música de Sant Gregori

18.30-18.55h. Happy Jazz Band - Escola de Música de Sant Gregori

19h. Banda del Barri

19.15h. Espai Jazz Academy

20h. Entre Cordes.

20.45h. 5 o 6

21.30h. Catalonian Knights

22h. Rubén Berengena trio & Enric Canada

PLAÇA MERCADERS

17-17.30h. Coral Sol Ixent

17.40-18.10h. TuttiVeus

18.20-18.50h. Cabotatge Havaneres

19-19.30h. Els cantaires de Sarrià

19.40-20.10h. Grup Vell Galligants

20.20-20.50h. Coral Musicandis

21-21.30h. 4Gami

RAMBLA DE LA LLIBERTAT

17-17.30h. Projecte Mau (pop-indie/folk)

17.40-18.10h. David in trouble (folk)

18.20-18.50h. La Maravillosa Cabeza Parlante (pop-rock absurd)

19-19.30h. Anna Selva (folk)

19.40-20.10h. Lia4U (pop-rock)

PLAÇA DEL PALLOL

17–17.45h. Combo Tempir (variat/blues/rock)

18–18.45h. Twins Jazz Quartet (jazz)

19-19.45h. Ànima negra (blues/soul)

20–20.45h. Leopard Lily (reggae/fusió)

21-21.45h. Girona Banda Band (banda de música)

ALTRES ESCENARIS

Plaça del Pou Rodó | 20.30h. La Moderna Drumline (world music)

Parc del Migdia | 16-22h Mistah P, Induhman, Rise Up Sound System

Porcus (Pl.Catalunya) | 19-22h. Nino Dj (Chill out)

El Cafè (C. Ciutadans) | 20 h. Gazpacho

Centre Cívic Santa Eugènia | 19.30h. Cor Allegro i Coral Familiar del Conservatori de Música de Girona

Plaça Pere Calders – Can Gibert del Pla | 19.30h. Sed de Rumba

Passatge de Can Cardós – Can Gibert del Pla | 18h. Músiques del món

Cafeteria restaurant +cub (c. Albareda) | 18 a 21h. Combo de flamenco-jazz de l?EMMG