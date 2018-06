El Govern espanyol reprèn les converses amb Carmen Thyssen

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, i el ministre de Cultura i Esport, José Guirao, es van reunir el passat dilluns amb Carmen Thyssen per reprendre les converses sobre la negociació de la seva col·lecció. Segons van assenyalar ahir fonts governamentals, dilluns passat va tenir lloc aquesta trobada en què també va ser-hi present Calvo, amb qui la baronessa manté una «bona relació» des que l'ara vicepresidenta va ocupar el càrrec de ministra de Cultura durant la primera etapa del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.

De fet, després de conèixer la composició del Govern de Pedro Sánchez, Carmen Thyssen va celebrar el nomenament de Calvo com a vicepresidenta i es va referir a ella com «una de les millors ministres de Cultura que ha tingut Espanya». En aquest sentit, i preguntada pel seu paper en les negociacions de la Col·lecció Carmen Thyssen, va admetre el seu paper i va remarcar que Calvo «sempre va comprendre» el valor de la seva col·lecció.

El passat mes de desembre, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, dirigit per Íñigo Méndez de Vigo, va anunciar l'ampliació del termini de negociacions per a la cessió de la col·lecció fins al 30 de juny. Durant 2017 s'havien produït tres pròrrogues de les negociacions, a les quals se sumava una quarta, anunciada a principis de desembre per la mateixa baronessa, fins el passat mes de març.

Les obres sobre les que s'està negociant inclouen un total de 429 peces de la seva col·lecció, prestades a la Fundació Col·lecció Thyssen Bornemisza de forma gratuïta el 2002.