El XII Premi RBA de Novel·la Policíaca rep fins a 218 manuscrits

L'editorial RBA ha anunciat que ha rebut pel XII Premi RBA de Novel·la Policíaca 218 originals i, segons ha dit, en un comunicat, aquesta xifra confirma «la bona salut del gènere i l'interès que segueix suscitant» el guardó. La major part dels manuscrits provenen de l'estat espanyol i Llatinoamèrica, però també d'Estats Units, Regne Unit, Dinamarca i Alemanya. L'acte d'entrega del guardó tindrà lloc el pròxim 6 de setembre a l'Auditori RBA. En aquesta edició, el jurat del premi està format per l'escriptor Lorenzo Silva; la directora editorial de RBA Llibres, Luisa Gutiérrez, i el periodista Antonio Lozano. S'hi sumen també Antonio Iturbe i Laura Fernández, que substitueixen Paco Camarasa, qui va morir aquest any, i Soledad Puértolas, que aquest any no participa al jurat per compromisos professionals, segons ha explicat l'organització.