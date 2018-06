La Fira del Circ al Carrer donarà visibilitat a les propostes emergents amb l'Espai OFF

La Fira del Circ al Carrer donarà visibilitat a les propostes emergents amb l'Espai OFF girona

A més del seu vessant d'espectacle, dirigit al públic en general, la XXIII Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà també vol esdevenir un punt de trobada d'artistes emergents i professionals del món del circ. En aquest sentit, la nova secció de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà, anomenada Espai OFF, vol oferir una programació paral·lela a l'oficial de la fira. Segons ha explicat l'organització, en un comunicat, l'objectiu és concedir un espai a nous artistes o companyies que vulguin presentar-se i aprofitar l'aparador de la Fira de Circ al Carrer de la capital del Baix Empordà.Segons l'organització, la professionalització del certamen fa que algunes propostes quedin excloses de la programació oficial. És per aquest motiu que es pretén que la nova secció permeti que «ningú del sector es quedi fora de la fira». Enguany també s'estrenarà un vermut networking. Artistes, representants, programadors i tot tipus de professionals del circ es trobaran a l'Espai Fira al diumenge 15 de juliol, a l'hora del vermut per compartir i connectar.