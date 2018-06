La versió de Valtonyc de l'himne antifeixista 'Bella Ciao' triomfa a les xarxes

El raper Valtonyc, condemnat a 3 anys i mig de presó per injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme en les lletres de les seves cançons, acaba de publicar a les xarxes socials el seu nou tema, que en poques hores ha acumulat desenes de milers de visualitzacions. El mallorquí, que fa unes setmanes es va instal·lar a Bèlgica per no haver d'ingressar a la presó, ha fusionat l'himne antifexista italià "Bella Ciao" amb un rap on fa una crida a la llibertat d'expressió i a la llibertat idològica. "Perquè la veu no la poden parar ni reixes ni parets, per la llibertat artística, ideològica, la de tots", assegura. Valtonyc afegeix que la cançó fa referència a "la memòria històrica de les víctimes de tota dictadura" i també recorda que "la desigualtat social és molt més violenta que qualsevol cançó".