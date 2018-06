Marta Negre transforma en art visual la memòria històrica

L'artista visual Marta Negre presenta a la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners Pedra, paper, tisores, una exposició fotogràfica que parteix de documents i fotografies del seu avi, del període en què va estar presoner en els camps de concentració i en els batallons de treballadors nacionals durant i després de la Guerra Civil Espanyola. La mostra, una producció de la Casa de la Paraula, s'inaugurarà avui dissabte a les 12 del migdia, i es podrà visitar fins al pròxim 15 de setembre.

Amb aquesta nova exposició, Marta Negre pretén «evidenciar l'herència d'una cultura que entenia el càstig com una forma de redempció», segons ha explicat ella mateixa. Les fotografies i el vídeo que es poden veure a l'exposició mostren imatges d'arxiu, de maquetes i de jocs de papiroflèxia, que li serveixen per recuperar «un moment històric en el qual es van imposar certes ideologies, algunes de les quals, malauradament, encara perviuen», afirma l'artista.



Una extensa trajectòria

Marta Negre va néixer a Santa Coloma de Farners el 1973. És doctora en Belles Arts, artista visual i professora del Departament d'Arts Visuals i Disseny de la Universitat de Barcelona. Ha treballat en diversos projectes de recerca a la universitat i actualment participa com a investigadora en el projecte de recerca Matèria impresa II. En l'àmbit acadèmic i de la investigació ha publicat diversos estudis teòrics sobre la cultura visual i ha fet estades de recerca a l'ENSBA de París, a la Universitat de Rennes 2 – Haute Bretagne, a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Lisboa i a Ar. Co., també a la capital portuguesa.

Com a artista visual ha exposat en diferents galeries (Espai 292, ADN, T4, Galeria Benito Esteban i Exposicions Sis) i sales públiques (Alcalà 31, Can Palauet, Centre Cultural La Mercè, el Bòlit Centre d'Art Contemporani, Arts Santa Mònica, Fundació Felícia Fuster i la delegació del Centre d'Estudis Catalans a París, entre d'altres). Ha treballat també en la gestió cultural com a coordinadora d'activitats de la Fundació Guasch Coranty, on ha participat en l'organització de beques, premis i exposicions (a la Tecla Sala i al Centre d'Art Santa Mònica) per a difondre l'art emergent. Des del 2013 és editora de la revista cultural El Procés i, actualment, és membre de la junta de la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya (PAAC), a la comissió d'educació i recerca.