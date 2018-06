Cadaqués exhibeix el seu poder d'atracció per als pintors amb una exposició

Cadaqués, univers d'artistes. De Meifrèn a Dalí és el títol de la nova exposició que des d'ahir, i fins al pròxim 28 d'octubre, es podrà visitar al Museu de Cadaqués. La mostra gira a l'entorn de la història del museu i de les seves col·leccions que es troba íntimament lligada amb la rellevància de Cadaqués com univers d'artistes. En motiu de l'exposició, la seva comissària, la historiadora de l'art i Doctora en Humanitats, Mariona Seguranyes ha dut a terme una tasca de catalogació i documentació del fons del museu, que properament es podrà visualitzar en un catàleg, que es publicarà aquest mateix estiu, amb textos de diversos especialistes.

L'exposició està dividida en dos grans àmbits: Cadaqués univers d'artistes, amb 24 obres procedents de col·leccions particulars, per explicar la rellevància històrica de Cadaqués en l'art i Museu de Cadaqués, 40 anys de vida, que inclou una selecció de 54 obres del fons del museu, entre olis, dibuixos, aquarel·les, i escultures a més de 18 fotografies de Robert Descharnes i Enrique Sabater de Salvador Dalí.

En aquest mateix àmbit l'exposició inclou documentació del procés de creació del museu, i es clou amb un documental de 30 minuts on hi participen totes les persones que han estat presents en aquests 40 anys de camí de creació del Museu de Cadaqués.



Dues obres de Dalí

Entre les peces del fons del Museu de Cadaqués, destaquen les dues obres de Salvador Dalí, que el pintor va donar a l'Ajuntament de Cadaqués, Sirenes de Cadaqués, Homenatge a Carles Rahola, del 1976 i Escut òptic fent recular un dragó, que data del 1979. En el fons del museu també hi són presents obres dels artistes Ramon Pichot Gironès, Sebastià Berenguer, Honori Costa Puig, Àngel Planells, Ramon Pichot Soler, Antoni Pitxot Soler, Eduard Arranz Bravo, Rafael Bartolozzi, Josep Guinovart, Albert Ràfols Casa Gustau Carbó, Joan Pere Viladecans, Enric Ansesa, Anselm Clavè, Ignacio Iturria, d'altres o escultures de Josep Bofill, Max Bill, Emili Armengol o Mercè Riba.

Segons informa el mateix Museu de Cadaqués, la seva història del «es troba íntimament lligada amb la rellevància d'aquest indret com a punt d'atracció de pintors». La donació per part de l'Eliseu Meifrèn, el 1912, dels sis dibuixos al carbó a la Societat l'Amistat, va inspirar a aquesta institució per iniciar una recollida d'obres de diversos artistes amb la finalitat de crear un museu que expliqués la potencialitat de Cadaqués com a eix de creadors.

El cap de Creus ja era punt de trobada de pintors a mitjans del segle XIX. Hi són presents, entre d'altres, Josep Maria Marquès, i un jove Narcís Monturiol, que practicava el retrat sota les instruccions de Ramon Martí i Alsina. Sebastià Berenguer, pintor rellevant, oriünd de la població, anima al seu mestre Joan Roig Soler a realitzar-hi diverses campanyes. Eliseu Meifrèn manté amb Cadaqués una fidelitat pictòrica al llarg de tota la seva trajectòria artística.

Ramon Pichot Gironès, pioner en captar les cales del cap de Creus, arrossega a diversos creadors a Cadaqués, entre ells Pablo Picasso, Santiago Rusiñol o Joaquim Mir. A principis del segle XX hi són presents Segundo Matilla, Sigfried Burmann, o Ricard Martí Aguiló entre d'altres. I tot aquest ambient és observat per un adolescent Salvador Dalí, que passa de voler ser un pintor romàntic a crear un univers paral·lel, descrit minuciosament. La senda onírica serà continuada per artistes com Àngel Planells, i anys més tard per Joan Ponç, Antoni Pitxot, Jaume Figueras o bé Marc Aleu.

Les obres de Salvador Dalí del fons del museu es troben lligades per diverses circumstàncies a la seva història i a la del país. La primera que entra en el fons del que ha de ser el futur museu de Cadaqués, és Sirenes de Cadaqués, Homenatge a Carles Rahola, del 1976 que el pintor elabora com a homenatge a l'escriptor gironí per a l'exposició que arriba a Cadaqués itinerant de Girona, organitzada per l'Assemblea Democràtica d'Artistes de Girona, on s'incorporen obres dels pintors lligats a la població.

La segona obra és Escut òptic fent recular un dragó, del 1979, que el pintor dona a l'Ajuntament de Cadaqués, com a resposta a la petició per la mostra número zero del Museu de Cadaqués, que va tenir lloc a la Societat l'Amistat.

A aquestes dues obres, cal sumar-hi una donació posterior d'un autoretrat del pintor, que enriqueixen el fons del museu.