Prensa Ibérica, 40 anys com a referent d'un periodisme de qualitat

L'Espanya de 1978 respirava aires de llibertat. La recent irrupció llavors dels partits polítics, la creació de les Corts Generals i el retorn del president de la Generalitat, Josep Tarradellas, uns mesos abans, eren mostra evident que el país caminava amb pas ferm cap a la democràcia.

Els anys de la Transició, que van ser complexos i molt intensos, van conferir a la premsa, en plena metamorfosi cap a l'obertura i la llibertat, una funció decisiva. Eren nous temps en els quals el protagonisme de la informació política atorgava a l'anomenat Parlament de paper una rellevància fins llavors desconeguda. Els mitjans de comunicació van ser actors principals en el debat de les idees i en la consolidació d'un model de país en el qual valors com la justícia, la igualtat i el pluralisme polític van cobrar sentit no només en l'ordenament jurídic, sinó també en l'ideari de la societat espanyola i catalana.

En aquest context de profunda transformació i grans esperances de progrés, naixia al desembre de 1978, coincidint simbòlicament amb la promulgació de la Constitució espanyola, Prensa Ibérica, un grup de mitjans de comunicació que avui, 40 anys després, s'ha convertit –amb disset periòdics i àmplia presència en nou comunitats autònomes– en un referent multimèdia de la informació regional i local a Espanya.

La història de Prensa Ibérica discorre, per tant, en paral·lel a la història de la democràcia representativa, i els seus diaris, al servei en tot moment dels ciutadans, han estat testimonis dels esdeveniments més destacats esdevinguts durant aquests quatre decennis, el període de més prosperitat viscut a Espanya.

Prensa Ibérica celebra aquest any el seu 40è aniversari amb l'aval d'haver-se convertit, gràcies al treball dels seus professionals i a la confiança dels seus lectors i anunciants, en un clar exponent del periodisme de qualitat, lliure, plural i independent.

Els orígens del grup de comunicació es remunten a 1978, any en el qual Javier Moll i la seva esposa, Arantza Sarasola, van iniciar la seva dilatada trajectòria com a empresaris periodístics amb l'adquisició d'Editorial Prensa Canaria, a la qual pertanyien La Província i Diario de Las Palmas.

Allò va ocórrer just dos dies abans que el poble espanyol aprovés en referèndum la Carta Magna.

Javier Moll, president i fundador de la companyia, recorda que «la història de Prensa Ibérica discorre, des dels seus orígens a Canàries, de la mà de la nostra història democràtica». La Transició –afirma– va ser «un fenomen complex en el qual l'aparició de nous grups de comunicació com el nostre va suposar, sens dubte, una alenada d'aire fresc per a una societat assedegada de llibertats».

Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, assegura que «els espanyols vam concedir un paper decisiu als mitjans perquè havíem après que la llibertat de premsa era garantia de democràcia i de progrés». La Província i Diario de Las Palmas van posar el seu gra de sorra en aquesta gran transformació col·lectiva que va fer possible una Espanya molt millor, i n'estem orgullosos», afegeix.

La fundació de Prensa Ibérica com el grup familiar d'empreses regionals de comunicació que avui coneixem va tenir lloc en 1984 en acudir a la subhasta dels Mitjans de comunicació Social de l'Estat, que va permetre l'expansió al territori peninsular mitjançant la compra de les societats gestores de «La Nueva Espanya», d'Astúries; Levante-EMV, de València, i Información d'Alacant. Prensa Ibérica és una empresa catalana que té la seva seu social a Barcelona.

En 1986 va adquirir Faro de Vigo, que, fundat el 1853, és el periòdic degà de la premsa espanyola. Dos anys més tard, el 1988, el grup funda La Opinión de Murcia, que és la primera d'una sèrie de capçaleres amb el nom de La Opinión. El 1990 neix La Opinión de Zamora, que, tres anys després, es fusiona amb «El Correo» per donar origen a La Opinión-El Correo de Zamora. Després vindrien La Opinión de Málaga (1999), La Opinión de Tenerife (1999) i LaOpinión de la Corunya (2000).

El 1991 Prensa Ibérica adquireix Diario de Mallorca i Diario de Ibiza. I el 1996 el grup incorpora l'idioma català a la seva xarxa de premsa amb la compra de Diari de Girona. Més tard, el 2005, el setmanari Empordà, i el 2006, Regió 7, de Manresa.

A Prensa Ibèrica pertanyen a més el diari esportiu Superdeporte, fundat en 1993, i el setmanari Mallorca Zeitung (2000), publicat en alemany.

Amb prop d'un milió i mig de lectors diaris en paper i 160.000 exemplars diaris, els periòdics de Prensa Ibèrica són avui capdavanteres en audiència i difusió en diverses regions d'Espanya i compten amb un creixent posicionament en suport digital. A internet, els diaris del grup freguen els 30 milions d'usuaris web mensuals i superen els 170 milions de pàgines vistes al mes.

Aitor Moll, conseller delegat, assenyala que la companyia està immersa en un ambiciós procés de transformació tecnològica i digital. «La nostra aposta pels continguts a internet és ferma. Estem creixent en negoci digital i seguirem fent-ho en els propers anys. Tenim per davant un futur apassionant, ple de reptes, en el qual també potenciarem la nostra dimensió multimèdia».

Prensa Ibérica està present en l'àmbit de les productores de continguts audiovisuals. Compta amb 26 llicències locals de TDT i dues d'àmbit autonòmic. És propietària, a més, de Levante TV, Información TV i 97.7 Radio Levante.

Des dels seus inicis Prensa Ibérica fa gala de tres màximes: l'autonomia empresarial de cadascuna de les companyies, la independència editorial respecte als poders públics i privats, i la proximitat a la ciutadania.

El grup realitza una important contribució al progrés i al desenvolupament econòmic, social i cultural dels territoris en els quals està present. Els seus Clubs de Premsa i Opinió, que realitzen cada any més de 400 activitats obertes i gratuïtes al servei dels lectors i els ciutadans, s'han convertit en importants dinamitzadors de la vida social i cultural.

En paral·lel a l'activitat dels clubs, els diaris del grup organitzen anualment més de 250 esdeveniments, que reuneixen unes 30.000 persones.

Prensa Ibérica es disposa a celebrar els seus 40 anys de camí mitjançant diversos actes commemoratius en diferents ciutats al llarg de 2018. Una exposició itinerant oferirà a més un interessant recorregut pels principals fets que han constituït notícia durant aquestes quatre dècades a través de portades històriques i un llibre repassarà les fites del grup des del seu naixement.

Javier Moll considera que «aquest 40è aniversari és la celebració no dels èxits de la nostra companyia, sinó de la tasca dels professionals que, al llarg dels anys, ho han fet possible i, per descomptat, dels anunciants i lectors que confien en la nostra informació. Ells són la nostra raó de ser».