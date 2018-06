La 080 Barcelona Fashion desfilarà a la platja de Barcelona

La 22a edició de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, que s'inaugura avui, mostrarà per primera vegada col·leccions de bany de les firmes «Como un pez en el agua» i Guillermina Baeza al costat de la platja de la capital catalana, al Club Patí Vela Barcelona del Moll de la Marina. Després de les desfilades de la moda de bany al matí, la 080 es traslladarà de nou al Recinte Modernista de Sant Pau, un espai que els últims anys s'ha consolidat com a seu de referència per a la presentació de les propostes dels dissenyadors que mostren les seves col·leccions en la passarel·la barcelonina.

Un total de 27 dissenyadors i marques presentaran les seves col·leccions en aquesta edició del 080, amb noms tan rellevants com Antonio Miró, Custo Barcelona, TCN, Miriam Ponsa, Txell Miras, Oscarleon, Sweet Matitos, Lebor Gabala, Manuel Bolaño o Miquel Suay. A més, l'exeditor de l'edició nord-americana Vogue i llegenda de la moda internacional, André Leon Talley, serà el convidat d'honor d'aquesta edició de la 080 Barcelona Fashion.