Clàudia Cedó retrata el «tema tabú» de la mort perinatal en una obra al Festival Grec

La banyolina Clàudia Cedó, autora resident de la Sala Beckett la temporada 2017/18, proposa en el marc del Grec Festival de Barcelona una obra a partir d'una experiència personal que gira al voltant de la mort perinatal i està dirigida per Sergi Belbel.

La mort d'un no nat, ha apuntat Belbel, "és el més bèstia que hi ha perquè no ha arribat a la vida i la protagonista es debat sobre si aturar el cor al nen i posar fi a una vida que té dins ella".

L'autora ha dit que tenia ganes de compartir i explicar aquesta experiència que havia viscut i trobar-se amb altres dones que han passat pel mateix i "trencar el tabú".

Belbel ha destacat que l'espectacle 'Una gossa en un descampat' és "un cant a l'amor i a la vida" i això, ha reconegut, és el que volen transmetre als espectadors. El muntatge es podrà veure a la Beckett des d'aquest dilluns fins al 29 de juliol.

La Júlia i en Pau esperen un nen. Ella està de cinc mesos quan l'embaràs es complica. Arriben a l'hospital esperant que els diguin que el mal de panxa és normal, però se'ls queden ingressats. En una setmana hauran de fer-se a la idea que perden el seu fill.

Aquest és l'argument inicial del muntatge. Cedó ha explicat que en un primer moment va estar a punt d'escriure sobre un tema, però al setembre quan estava embarassada de cinc mesos va perdre el seu fill. "Vaig passar per tot el que implica una experiència així. Quan estàs de cinc mesos has de passar per un part i són coses que em vaig trobar amb l'experiència".

L'obra, ha explicat l'autora, transita per moments de molta intimitat a altres de plaça de toros: "Moments que t'emociones, que plores, però també rius, també és molt optimista i té molta llum perquè també li va bé a aquest tema".

Belbel ha explicat que llegint l'escena dos, de les 18 que hi ha, ja havia dit que volia fer aquell muntatge perquè "retratava una situació que també havia viscut des de la banda home".

El director ha recalcat que l'avortament natural amb una gestació avançada és "un tema molt comú" i que li ha passat a molta gent. Ha volgut deixar clar que aquesta història no debat sobre l'avortament.



"Hamlet en dona"



Sergi Belbel ha anat més enllà en les comparacions i ha declarat que l'obra és una espècie de Hamlet femení. Perquè, segons ha explicat, el que fa el personatge de Shakespeare és "aturar l'acció perquè el pensament es posi en marxa" com passa en el text de Cedó, on la Júlia 2 que surt de la Júlia 1 la fa reflexionar "sobre les coses que estan passant". La mort d'un no nat, ha apuntat Belbel, "és el més bèstia que hi ha perquè no ha arribat a la vida i ella es debat sobre si aturar el cor al nen i posar fi a una vida que té dins ella. És Hamlet en dona".

Belbel ha manifestat que "és un tractament nou d'un tema tabú, delicat i que no se'n parla i ho fa desplegant en el personatge central una veu interior que fa que tot allò adquireixi una sensació de transcendència i lleugeresa".

El personatge principal és divideix en dos: la Júlia 1 i la Júlia 2 interpretat per Vicky Luengo i Maria Rodríguez. Ha dit que fan un exercici important ja que s'intercanvien els papers, segons el dia de la funció. De fet, Luengo ha assenyalat que "hi ha una cosa molt maca de fer dos papers i conèixer un personatge des de totes les seves arestes".

Acompanyen a les dues protagonistes Pep Ambròs, Anna Barrachina, Queralt Casasayas i Xavi Ricart, que fan diferents papers cadascun. Aquesta és una producció de la Sala Beckett i del Grec 2018 Festival de Barcelona.

Tota l'obra es desenvolupa en "un descampat, on hi ha terra, sorra i brutícia" i es du a terme quatre bandes perquè l'espectador senti que està dins del descampat. "L'espectador ha de trobar quin és el seu descampat", ha assenyalat Belbel.



Autora resident



El programa 'Autor en residència' de la Sala Beckett consisteix a incorporar una dramaturga o un dramaturg a l'equip artístic de la Beckett i fer-lo partícip, durant una temporada de setembre a juliol, de les decisions i activitats artístiques que s'hi duen a terme.

L'autora o autor escollit assumeix l´encàrrec d´escriure una obra nova, expressament per a l´ocasió, que serà estrenada amb producció de la pròpia Sala Beckett durant la temporada següent a la de la residència. La temporada 2016-2017 la Sala Beckett va acollir Marilia Samper com a dramaturga resident, de la seva residencia va sorgir l'obra 'L'alegria'.



Biblioteca Sala Beckett



Aquest estiu la Sala Beckett posa en marxa una col·lecció de llibres que vol donar visibilitat als textos de les produccions del teatre. I precisament el títol que enceta la col·lecció és 'Una gossa en un descampat' de Clàudia Cedó. El llibre compta amb un pròleg de Sergi Belbel, director de la peça. Posteriorment vindran títols com 'IF-FI' del Laboratori Peripècies, 'Blues' de Sergi Pompermayer o 'L'alegria' de Marilia Samper.