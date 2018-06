Cap Roig esgota entrades per a Manolo García, Texas i Sting

L'organització del Festival de Cap Roig ha anunciat que s'han esgotat de forma anticipada les entrades per als concerts de Manolo Garcia (15 de juliol), Texas (20 jul ), Sting & Shaggy (21 jul), Antonio Orozco (27 juliol), Damien Rice (29 jul), Rosario (2 agost), James Blunt (5 agost), Morat (6 agost), Sergio Dalma (8 agost), Els Catarres (9 agost), Joan Baez (15 agost), Roger Hodgson (18 agost) i Pablo López (19 agost).

Quan falten tres setmanes per a la inauguració del Festival de Cap Roig, cal destacar que queden les últimes entrades per als concerts de Bryan Ferry (14 jul), Luz Casal (28 jul), Joan Dausà (3 agost) i Andrea Bocelli (22 agost), segons un comunicat difós per l'organització Clipper's Live amb la col·laboració de la Fundació Bancària «la Caixa».

Segons aquesta font, ja s'ha superat la quantitat de 43.000 entrades venudes, sumant les vendes dels diferents espectacles.

El festival arrencarà el 13 de juliol amb l'espectacle de Luis Miguel, seguit l'endemà per Bryan Ferry i el dia següent per Manolo García. Sting & Sgaggt actyarà el 21 de juliol.