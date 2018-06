'Casi 40' de David Trueba i 'Formentera Lady' de Pau Durà arriben als cinemes

El Mundial de Futbol ha provocat un descens en l'assistència a les sales de cinema, fet que ha portat a retardar l'estrena que grans pel·lícules de Hollywood. Un fet que aprofiten les produccions espanyoles i europees per arribar a les sales. Aquestes són les estrenes d'aquesta setmana:

'Casi 40'

Aquesta setmana s'estrena 'Casi 40', escrita i dirigida per David Trueba i amb una Biznaga de Plata del Festival de Màlaga com a aval. Aquesta comèdia dramàtica torna a reunir els protagonistes de l'amor adolescent de 'La buena vida', que Trueba va rodar el 1996 i es pregunta què ha passat 22 anys després. Amb els mateixos actors principals, Lucía Jiménez i Fernando Ramallo, 'Casi 40' és una 'road movie' que reuneix uns amics de joventut han pres camins molt diferents. Ella és una cantant d'èxit ja retirada de l'escena. Ell sobreviu com a venedor de productes cosmètics i pretén rellançar la carrera musical de qui va ser el seu amor d'adolescència.

'Formentera Lady'

Pau Durà, actor a sèries com 'Plats Bruts' o 'Merlí' debuta com a guionista i director després de realitzar quatre curtmetratges i la TVmovie 'Tocant el mar'. El títol de "Formentera Lady" és un homenatge a la cançó del disc 'Islands' dels King Crimson, ja que alguns dels seus membres van passar temporades a l'illa. El repartiment es completa amb Ferran Rañé, Mireia Ros, Pepa Juan i Juli Mira. El film és una producció de Fosca Films i Sunrise Pictures en coproducció amb Good Machine Films, AIE i amb la producció associada de TVC i La Perifèrica Produccions, amb la participació del Departament de Cultura de la Generalitat, la Generalitat Valenciana, el Consell Insular de Formentera i Baleària.



'JoJo's Bizarre Adventure'

Aquesta setmana s'estrena la pel·lícula d'acció i fantasia japonesa 'JoJo's Bizarre Adventure', de Takashi Miike, rodada parcialment a Catalunya. Miike és un habitual del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges i la ciutat del Garraf és un dels escenaris del film, a més de Barcelona i Vilanova i la Geltrú. L'argument de la pel·lícula gira entorn de Josuke Higashikata, un estudiant d'institut amb una habilitat especial coneguda com a 'stand'. Després d'utilitzar aquests superpoders per evitar que es cometi un crim es converteix en l'objectiu d'un assassí en sèrie que actua a la ciutat de Morio-cho.

'Sicario: el día del soldado'

La seqüela de 'Sicario' (2015) de Denis Villeneuve arriba a la gran pantalla aquesta setmana de la mà de Stefano Sollima. El director italià de films com 'Suburra', compta amb el mateix guionista del primer film, Taylor Sheridan. En aquesta ocasió, les forces de seguretat nord-americanes reben carta blanca per acabar amb els càrtels de la droga mexicans, que han començat a traficar amb terroristes. L'agent federal Matt Graver (Josh Brolin) confia la missió de fer esclatar una guerra entre els diferents càrtels mexicans a Alejandro (Benicio del Toro), membre d'una família assassinada per narcotraficants. Alejandro segresta la filla d'un dels caps per avivar el conflicte però quan la nena és percebuda com un dany col·lateral, es qüestiona el perquè està lluitant i els límits de la llei.



'En la playa de Chesil'

'On Chesil Beach' s'afegeix a la llarga llista de novel·les d'Ian McEwan que s'han convertit en pel·lícula, aquest cop amb un guió adaptat pel mateix autor. Ambientada a l'Anglaterra d'inicis dels anys 60, el film narra la relació de dos joves de poc menys de vint anys interpretats per Billy Howle i Saoirse Ronan, que torna a posar-se a la pell d'un personatge de McEwan, després de ser nominada als Oscars pel paper de Briony a 'Expiació'. Dirigida per Dominic Cooke, la pel·lícula s'endinsa a la vida de Florence i Edward, ella de classe mitjana-alta i ell de classe baixa. Es coneixen en una manifestació contra les armes nuclears i després d'uns quants anys junts decideixen casar-se. Els nuvis passen la nit de noces un hotel de la platja de Chesil, al sud del país, just abans que la revolució sexual arribés a la costa i en un moment en què parlar dels problemes sexuals era impossible.



'A la deriva'

L'actriu protagonista de 'Divergent', Shailene Woodley torna al cinema amb un relat melodramàtic dirigit per Baltasar Kormákur, realitzador d''Everest'. Basada en una història real, 'A la deriva' narra com la parella formada pels joves Tami Oldham (Shailene Woodley) i Richard (Sam Claflin) es fa a la mar en un veler, però enmig de l'oceà es veuen sorpresos per una de les majors tempestes mai registrades. Després del pas de l'huracà Raymond, la pel·lícula deriva en un thriller de supervivència amb Richard, que era l'expert navegant, ferit i Tami obligada a capitanejar el veler trencat, sense menjar i sense aigua.



'78/52. La escena que cambió el cine'

La cinta guanyadora del premi al millor documental del Festival de Sitges '78/52. La escena que cambió el cine' arriba a la cartellera. Dirigida per Alexandre O. Philippe, el realitzador de 'Doc of the Dead', el film explora l'impacte que va causar 'Psicosi', l'aclamada pel·lícula de terror d'Alfred Hitchcock. En concret, Philippe dissecciona la icònica escena de l'apunyalament dutxa. '78/52' fa referència als 78 plans i 52 talls que es van utilitzar en el que és un dels moments més recordats de la història del cinema. Rodat en blanc i negre, el documental posa en valor el cop d'efecte narratiu de l'obra del mestre del suspens i compta amb anàlisis de directors com Guillermo del Toro, actors com Elijah Wood i compositors com Danny Elfman, que opinen sobre la famosa escena.



'Oh! Mammy Blue'

Amb la Tesela de Oro del Festival d'Alicante sota el braç, aquesta setmana s'estrena 'Oh! Mammy Blue', d'Antonio Hens. La comèdia coproduïda entre Espanya, Veneçuela i Alemanya és el retorn al cinema de Carmen Maura que es posa a la pell de Laura, una llegendària cantant de rock espanyol que va arruïnar la seva carrera. Ara viu en una residència d'avis on tracta d'animar els residents a formar una banda de folk, amb l'oposició de la directora del centre, Marta (María Pujalte). Un dia Laura rep la visita del seu nét que vol convertir-se en una estrella de rock. Tot i ja estar retirada des de fa molt de temps, al final decideix ajudar-lo a participar en un concurs de talents.



'Nos vemos allá arriba'

El drama francès 'Nos vemos allá arriba' arriba a les sales de cinema aquesta setmana. Guanyadora de cinc Premis César, entre ells per la millor adaptació d'un guió, basat en una novel·la del mateix títol de Pierre Lemaitre. Dirigida i protagonitzada per Albert Dupontel, que comparteix paper principal amb Nahuel Perez Biscayart, el film se situa a la França dels anys 20 i gira al voltant de dos supervivents de la I Guerra Mundial (1914-1919), un il·lustrador i un comptable, que munten una estafa sobre els monuments dedicats als morts a les trinxeres.



'¡Cásate conmigo! Por favor

Escrita, dirigida i protagonitzada per Tarek Boudali, la comèdia francesa '¡Cásate conmigo! Por favor' explica la història de Yassine, un jove estudiant de Marroc que ve a París amb un visat d'estudiant per cursar la carrera d'arquitectura. Però per un cop de mala sort, suspèn els exàmens, perd el visat i es queda sense papers a França. Per solucionar-ho i evitar la deportació, li demana al seu millor amic, Fred (Philippe Lacheau), que es casi amb ell.



'Los perros'

Aquesta setmana arriba als cinemes 'Los perros', millor pel·lícula llatinoamericana del Festival de San Sebastian 2017. El drama dirigit i escrit per Marcela Said s'endinsa en les conseqüències d'un període obscur de la història xilena com és la dictadura d'Augusto Pinochet. El film se centra en la vida de Mariana (Antonia Zegers), de 42 anys, membre de la burgesia xilena i que ocupa els seus dies dirigint una galeria d'art i aprenent a muntar a cavall. Precisament, Mariana entaula una relació d'amistat amb el seu professor d'equitació un ex coronel de l'exèrcit (Alfredo Castro), investigat per la seva antiga connexió amb el règim militar. A partir d'aquí, s'adona dels murs invisibles que protegeixen a la seva pròpia família, relacionada estretament amb el militar retirat.



'El infinito'

Després de passar per la secció oficial de llargmetratges del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges i de Tribeca, el film 'El infinito' arriba a les sales de cinema. Justin Benson i Aaron Moorhead formen tàndem a la direcció i a la interpretació dels rols principals de la pel·lícula, que explica la vida de dos germans que aconsegueixen escapar de la secta on s'havien criat. Ara, malviuen en un apartament a Los Àngeles fins que un dia reben una cinta de vídeo de la mateixa secta, i un dels germans comença a dubtar si els convindria o no tornar al campament d'on van fugir.



'Luis i els alienígenes'

La producció alemanya 'Luis i els alienígenes' es projectarà als cinemes a partir d'aquest divendres i ho farà doblada en català. El film, dirigit i escrit pels germans Wolfgang i Christoph Lauenstein té com a protagonista a un nen d'onze anys que es fa amic de tres alienígenes que estavellen el seu OVNI a casa seva. A canvi de l'ajuda de Luis per trobar el material que necessiten per tornar al seu món, els marcians salven el Luis de l'internat on resideix.



'Nidos desnudos'

El documental realitzat per Virginia Senosiain i Juan Luis Napal 'Nidos desnudos' es proposa donar veu a dones que han patit violència masclista. Amb 75 minuts, la pel·lícula mostra escenes de la vida quotidiana d'una parella, el maltractament i altres situacions en les que es reflecteix la violència de gènere. La cinta mescla ficció i realitat i compta amb comentaris de gent del carrer, de persones conegudes i de víctimes.