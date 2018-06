La gira dels 25 anys de Gossos posa en marxa l'Emergent a Sarrià de Ter

L'Emergent, el festival que porta les arts en viu a diferents pobles del Gironès, arrencarà la nit de dijous a Sarrià de Ter amb el concert de la gira dels 25 anys de Gossos, banda que ha anunciat un aturada durant el 2019 i, per tant, deixarà d'oferir directes.

Gossos, Leonmanso, Pere Rafart, Marc Lapuerta, Planeta Impro i Sara Terraza & The Black Sheep protagonitzaran la primera nit Emergent a Sarrià de Ter. El festival es celebra del 28 de juny al 7 de juliol a Sarrià de Ter, Quart, Cervià de Ter, Vilablareix, Fornells de la Selva i Madremanya.

El festival ofereix espectacles de petit format i curta durada i proposa en una mateixa nit diverses disciplines artístiques. Teatre, música, màgia, dansa, poesia, humor, clown o el circ són alguns dels gèneres que es combinen a l´escena.

Els artistes d´aquestes 6 nits són: Gossos, Andrea Motis & Joan Chamorro & Josep Traver, Jorge Luengo, The Sey Sisters, Cris Juanico, Circ Los, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, Eduard Canimas, Planeta Impro, Pere Rafart, Judit Neddermann, Mr. Barti, Mazoni, Cia. Zero en Conducta, Victor Branch, Wom Quartet, Circ Pistolet, Sara Terraza & The Black Sheep, Cia. Vaques, Ju, The Beabox Collective, Duo Leti & Fer, Roger Pistola, Matthew mcDaid, Damià Olivella, Leonmanso, Marc Lapuerta, Slow Olou, Guillem Ramisa, Daniel Lumbreras, Maria Villate, Los Flamingos Company i David Julià.

El preu de l´entrada és popular: 12€ per persona el dia de la funció i 8€ si es compra anticipadament a través del web del festival o l´Ajuntament de cada municipi. També es pot adquirir un abonament per 6 dies (40€) o per 3 (22€) i pels espectadors menors de 12 anys és gratuït. Hi ha servei de bar i menjars cada dia.