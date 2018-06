Marta Rojals publicarà la seva tercera novel·la 'El cel no és per a tothom' a finals d'agost

Marta Rojals publicarà la seva tercera novel·la 'El cel no és per a tothom' a finals del pròxim mes d'agost, segons ha informat aquest dimarts l'editorial Anagrama. L'obra recrea quatre dècades de la vida d´una família de tres fills i les seves relacions topants i també explica els canvis socials, polítics, econòmics i urbanístics d´un país durant aquest període de quaranta anys. 'El cel no és per a tothom' arriba després que Rojals publiqués les novel·les 'Primavera, estiu, etcètera' (2011) i 'L'altra' (2014).

En la novel·la, en Pep Costa sap per experiència que les relacions entre germans són difícils d´explicar. Les bessones, les germanes grans, sempre en discòrdia, fa anys que no es parlen, però una emergència de l´Eva "temperamental" provoca la visita de la "flegmàtica" Sara, amb la mediació d'en Pep. La història se situa al setembre del 2007 i comença un compte enrere que pot canviar-ho tot. El pare de la família és un home aficionat a les maquetes d'avions, mentre que la mare "només refrena la seva acritud quan treballa a la perruqueria".

L'editorial destaca que Rojals demostra de nou en la seva "ambiciosa" tercera novel·la "que posseeix el geni de la llengua tant per a la descripció com per al diàleg, un talent innat per muntar eloqüents estructures narratives i una capacitat d´aprofundiment psicològic que li permet afegir a l´Èlia de 'Primavera, estiu, etcètera' i l´Anna de 'L´altra' una nova galeria de personatges propers i inoblidables".