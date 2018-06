La novel·la "Permagel", d'Eva Baltasar, guanya el Premi Llibreter 2018

L'escriptora Eva Baltasar ha guanyat avui el Premi Llibreter, que atorguen les llibreries de Catalunya a obra publicada, per la novel·la "permagel", publicada per Club Editor, on relata la peripècia d'una dona que "té el desig de viure intensament i captar el sentit de la vida".

En l'apartat d'Altres Literatures, el guardó ha recaigut en "Teoria general de l'oblit", de l'angolès José Eduardo Agualusa, editat per Edhasa (castellà) i Periscopi (català), mentre que el Llibreter al millor àlbum il·lustrat ha estat per "Frank . La increïble història d'una dictadura oblidada ", de Ximo Abadia, publicat per Dib-Buks (castellà i català).

En la nova categoria de Literatura Infantil i Juvenil de Literatura Catalana, l'obra premiada ha estat "No llegiré AQUEST llibre", de Jaume Copons i Òscar Julve, editat per La Galera, i en Literatura Infantil i Juvenil d'Altres Literatures -també nova- el llibre escollit ha estat "El mico de l'assassí", de Jakob Wegelius, editat en castellà per SushiBooks i per Viena Edicions en català.