Oriol Broggi despulla «La flauta màgica» en el seu debut operístic a Peralada

El dramaturg Oriol Broggi debutarà en el terreny operístic amb la direcció de La flauta màgica, de W.A. Mozart, que es podrà veure en una «nua» posada en escena al Festival Castell de Peralada els dies 6 i 7 d'agost, com va explicar el director ahir en roda de premsa a Barcelona.

Com a novetat, situarà l'orquestra sobre l'escenari i no al fossat per donar més força a aquesta obra de «música extraordinària no superada», que interpretaran els cantants Adria Ërod (Papageno), Francisco Vas (Monostatos), Andreas Baurer (Sarastro) i Liparit Avetisyan (Tamino).

Amb una pantalla de fons per fer projeccions i un fossat convertit en rampa sorrenca, l'adaptació de Broggi estarà dirigida a nivell musical pel mestre Josep Pons, amb qui Broggi treballa per aconseguir una sola veu en aquesta «òpera calidoscòpica».



Lluís Soler, fil conductor

Respectant la veu alemanya del llibret original, la paraula de l'actor Lluís Soler farà de «fil conductor una mica màgic» de l'òpera, perquè pugui gaudir-la des una persona erudita fins a un jove de 15 anys, va detallar Broggi, inquiet per conjugar música i cant.

«És una història aparentment simple, un conte de fades, però que està parlant de la crisi vital que pateix Tamino a meitat de la vida», observa el director, que ha vist paral·lelismes amb la Divina Comèdia, de Dante.

«Com si fos Tamino em deixaré portar i m'introduiré en el Regne de la Nit, buscaré l'amor i intentaré apropar-ho fins a vosaltres. Imagino un escenari gairebé nu, on del mig apareix una taca fosca il·luminada que és l'orquestra», relata Broggi sobre l'espectacle.

Convençut que es tracta d'òpera més escoltada que vista, Broggi considera que la música és el més important: «No perquè sigui difícil, sinó perquè realment és important per si mateixa, i cada nota emociona extraordinàriament».

El director musical de l'obra ha ressaltat que la peça mostra múltiples mons, i, malgrat la seva aparença d'òpera simple i senzilla, obre molts fils i «sedueix un nen i el més estricte musicòleg».

Marcat especialment per aquesta peça, que ha dirigit en el passat, va subratllar que La flauta màgica és un «conte de fades, una òpera maçònica, música alemanya, és moltes coses i el difícil és mostrar múltiples opcions».

A la dècada dels 80, Favià Puigserver va portar La Flauta màgica al Teatre Lliure de Barcelona, ressaltant especialment la part maçònica, mentre que Joan Font d'Els Comediants va estrenar una altra versió al Teatre Victòria, després de l'incendi del Liceu.

El director del Festival Castell de Peralada, Oriol Aguilà, va celebraren la roda de premsa que el certamen pugui acollir aquesta popular comèdia alemanya sota la «mirada i el segell personal de Broggi».