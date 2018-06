Empúries recrea en una visita virtual en 3D el fòrum de l'antiga ciutat romana

El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries posarà en marxa aquest estiu una nova visita al jaciment que permetrà als visitants submergir-se en l'antiguitat a través de la realitat virtual.

El centre s'ha dotat, inicialment, de cinc ulleres en 3D i dues tauletes que oferiran als turistes veure com era el fòrum de l'antiga ciutat romana.

L'itinerari, que rep el nom d'Empúries Virtual, s'inclourà a les visites guiades –concertades– a partir del 7 de juliol i s'afegeix als espais audiovisuals ja oberts al públic, com són el de benvinguda i el del criptopòrtic de la domus de mosaics).

La directora del museu, Marta Santos, ha explicat que aquest és un primer pas per dotar de tecnologia el jaciment i que ja estan treballant per ampliar-ho a d'altres espais com l'àgora.

La visita, que es realitzarà cada dia a la tarda amb un guia prèvia concertació, serà possible a través d'una aplicació que, a partir de la restitució en 3D de diferents espais, permetrà als visitants interactuar entre el passat i el present gaudint d'una «experiència única».

Per fer-ho possible, l'empresa Virtus Màgic ha desenvolupat una app el més fidedigna a la realitat possible que serveix de guia als turistes i que, alhora, els proporciona informació addicional sobre l'espai.

Per recrear els espais, s'han utilitzat drons i ortofotografies del terreny amb l'objectiu de situar de forma precisa les restes arqueològiques. El procés ha comptat amb la col·laboració de l'equip d'arqueòlegs del museu que han ofert assessorament per tal d'apropar al màxim l'aspecte que tenia aquest punt durant l'època romana.

Aquest nou recurs s'afegeix a les visites que actualment ofereix el jaciment i que compta amb diversos espais audiovisuals oberts al públic, com ara el de benvinguda a l'equipament o el del criptopòrtic de la domus de mosaic.

La directora del museu, Marta Santos, però, ja ha avançat que aquest és només un primer pas que té com a objectiu final anar incorporant progressivament altres espais a les noves tecnologies.

En aquest sentit, ha explicat que ja estan treballant per incloure-hi l'àgora. «Estem convençuts que agradarà al públic», va assenyalar ahir en la presentació a la premsa.

Per la seva banda, el director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Josep Manuel Rueda, va remarcar que des de l'ens s'està fent un «esforç important» per promoure aquest tipus de projectes i va recordar que ja s'estan aplicant en d'altres jaciments com el d'Ullastret.



10 euros i reserva prèvia

L'itinerari, que es començarà a fer en grup reduïts d'entre 10 i 15 persones, es podrà fer cada dia, de dilluns a diumenge, des del 7 de juliol fins a l'11 de setembre, a partir de les cinc de la tarda. Estarà disponible en diversos idiomes, costarà 10 euros i s'haurà de reservar prèviament.

Durant la presentació del projecte, el museu va donar a conèixer el programa d'activitats d'aquest estiu, que començarà el proper 2 de juliol. Entre aquestes, hi haurà visites, tallers o concerts al fòrum romà.