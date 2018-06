L'ull crític de Daniel Casanovas amb la visió occidental de l'Àfrica subsahariana

El jove fotògraf saltenc resident a Bescanó Daniel Casanovas exhibeix a la Casa de Cultura de Girona un reportatge sobre la vida a Boulembou, una petita localitat rural situada al mig de la sabana senegalesa, a dues hores en cotxe del supermercat més proper.

Casanovas ha plantejat el reportatge des d'un punt de vista crític envers la visió occidental de l'Àfrica subsahariana, i això, juntament amb la perfecció tècnica, ha agradat al jurat del Premi Joves Fotògrafs que organitza l'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.

Casanovas es va endur amb el seu reportatge Nparanpare, que vol dir «bonic» en sarahule, l'idioma parlat a Boulembou, un premi que ara li permet exhibir una trentena de fotografies fins al 20 de juliol a la Casa de Cultura de Girona, per iniciar després una itinerància per les comarques gironines en el projecte d'exposicions viatgeres de la Diputació.

L'autor construeix un discurs clar que té com a objectiu «canviar la idea preconcebuda que es té del continent africà com a massa homogènia on tot són guerres, fam i tristesa, i donar a conèixer l'Àfrica de la felicitat».

Ancorat en la tradició rural, segons explica el fotògraf, «el poblat viu una feliç vida rutinària, en què no hi ha sorpreses ni gaires expectatives», i mostra, amb les seves imatges, com «això no és vist amb tristesa o desolació, sinó amb una tranquil·litat o ignorància que provoca el somriure quotidià».

L'exposició consta d'un conjunt de trenta fotografies a través de les quals Casanovas documenta el dia a dia d'aquest poblat africà dedicant especial atenció als infants: un grup de nens sortint de l'escola, o jugant i fent tombarelles; un noi cridant l'atenció en un dia de festa en què se celebra una lluita senegalesa (l'esport nacional); una dona al centre d'una rotllana, cantant i mostrant els seus dots de ball, en una festa improvisada, o un noi treballant d'aprenent de mecànic de bicicletes.

L'exposició també formarà part de certàmens i festivals fotogràfics com ara el Festival Off 2018, a Perpinyà; l'Imaginària, a Castelló de la Plana; la Biennal Olot-Fotografia, i el Festival Mirades de Torroella de Montgrí, entre d'altres.

Jordi Camps, diputat de la Diputació de Girona; Natàlia Navarro, cap d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, i Daniel Casanovas, autor del reportatge, van participar ahir en la presentació de l'exposició a la Casa de Cultura de Girona.