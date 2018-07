La cultura catalana envaeix Washington per l'Smithsonian Folklife Festival

Mestres artesans, castellers de Valls, músics o cuiners. El centre neuràlgic de Washington aquests dies està colonitzat per catalans i armenis a parts iguals. Es tracta de les dues cultures convidades a la 52a edició de l'Smithsonian Folklife Festival de Washington, el festival de folk més important del món, que se celebrarà a l'esplanada central del Mall –entre el Capitoli i el Monument a Washington– fins al 8 de juliol.

Un dels moments més àlgids del certamen arribarà la setmana que ve, quan aterraran prop de 400 castellers a la capital dels Estats Units. El portaveu de la Colla Vella dels Xiquets, Miquel Àngel Cobos, explicava ahir que entre les dues colles de Valls preveuen poder construir castells de 7 o 8 pisos. De la seva banda, per al portaveu de la Colla Jove, Jaume Galofré, el festival és un «gran aparador al món» i una oportunitat perquè el públic els conegui «i quan vinguin a Barcelona o Tarragona, també facin una parada a Valls i puguin veure una de les nostres actuacions».

La programació del festival és molt diversa, i engloba des dels tallers fins a les demostracions passant per la música en directe de formacions com la Cobla Catalana dels Sons Essencials, l'Espai So de Tarragona o la Maria Arnal i Marcel Bagés.