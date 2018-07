Una exposició amb fotos d'Esquirol i textos de Pla recrea l'Escala de fa cent anys

Textos de Josep Pla de temàtica marinera, que transmeten magistralment les formes de vida dels pescadors de la costa empordanesa i les seves famílies, es compaginen amb imatges de Josep Esquirol, el fotògraf que va documentar la navegació a vela llatina, les arts de pesca, els rostres castigats per la salabror de la mar, la vida a pagès i també fets extraordinaris com les primeres escavacions oficials a les ruïnes d'Empúries.

Aquests textos i aquestes fotografies casen a l'exposició Professors de Solitud. J. Esquirol, fotògraf - J. Pla, escriptor, que s'inscriu en el marc de la X Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, i que serà inaugurada avui diumenge a la Fundació Josep Pla de Palafrugell, on es podrà visitar fins al 5 de maig del 2019.

«Suposem que Josep Pla i Josep Esquirol no es van conèixer perquè no van viure a l'Escala durant la mateixa època. Pla s'hi va instal·lar l'any 1940, però segur que van tenir amics i coneguts comuns i van entendre la manera de ser i viure de la gent de l'Escala, condicionada per un clima, una geografia i un context històric ben determinants», expliquen els responsables de la mostra: Anna Aguiló, Enric Bruguera i Maria Planas.

Els textos de Pla que acompanyen les fotografies d'Esquirol són de procedència diversa. Estan publicats en diferents volums de la seva obra completa: El quadern gris, Tres guies, El meu país i, sobretot, Aigua de mar, llibre que aplega narracions de temàtica marinera.

Pla descriu l'ideal de vida lliure de les famílies dels pescadors, mitificant la saviesa dels qui tenen la capacitat de viure amb el que es té a l'abast. Admira el coneixement profund del propi medi, l'instint de qui sap el que es pot pescar, caçar, collir i conrear en el rodal: a l'hort, en mar, a la vinya o al bosc.

La part més important de l'obra conservada d'Esquirol es custodia a l'Arxiu Històric de l'Escala, d'on procedeixen les 38 fotografies d'aquesta exposició.

La investigadora Montserrat Baldomà classifica l'obra d'Esquirol en tres grans grups: les fotografies d'estudi realitzades per encàrrec, les que tenen un objectiu més documental i periodístic i finalment les que tenen un propòsit clarament artístic. Per a la mostra s'han escollit fotografies del segon i tercer grup que entren en diàleg perfectament amb els textos de Pla.

El fotògraf Josep Esquirol va néixer l'any 1873 a Sant Martí de Provençals (Barcelona) i va desenvolupar la seva vida professional majoritàriament a l'Escala, probablement a partir de 1899.