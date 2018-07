Arrenca la temporada de festivals amb una alta ocupació i concerts exhaurits

Durant la primera meitat del mes de juliol arrenquen la majoria de festivals que es celebren durant l'estiu a la Costa Brava i que alguns d'ells s'allargaran fins a finals d'agost. El primer en fer-ho és el de Peralada amb l'obra sacra de Rèquiem a Verdi aquest dijous 5 de juliol, però durant aquest mes, l'escenari situat al costat del Castell de Peralada rebrà a Jonas Kaufman, Carla Bruni o Rufus Wainwright. El festival de Cap Roig s'hi posarà una setmana més tard que Peralada amb Luis Miguel. Pels jardins de Calella hi passarà Sting, Andrea Bocelli i Monolo García. Per la seva banda, el festival de Porta Ferrada serà dels últims en tancar i ho farà amb el seu cap de cartell, Ricky Martin.

Aquest dijous arrenca la temporada dels festivals d'estiu a la Costa Brava amb l'inici del Festival de Peralada (Alt Empordà) que ha escollit la obra Messa da Requiem de Verdi per aixecar el teló de la seva 32a edició. Un concert interpretat per la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota les ordres del director Giampaolo Bisanti.

El festival comença fort perquè el divendres serà el torn de Joan Manel Serrat que presenta la seva gira Mediterraneo Da Capo en què l'artista retorna als seus orígens. El dissabte 7 de juliol serà el torn de Rufus Wainwright, tancant un cap de setmana daurat. El dissabte 21 de juliol, Carla Bruni debutarà al festival presentant nou disc i una setmana més tard el baríton alemany alemany Jonas Kaufman hi posarà un toc de lírica.

També destaca l'actuació de Sílvia Pérez Cruz & Marco Mezquida que estrenaran el seu nou espectacle al festival el 9 d'agost. Pel que fa a la dansa, Svetlana Zakharova s'estrenarà en tot l'estat espanyol amb l'espectacle Amore el dia 11 d'agost. La programació es tancarà el 17 amb també un espectacle de dansa titulat Folia en el qual es combinarà hip-hop i música barroca.

Actualment el festival de Peralada compta amb un alt nivell d'ocupació. Hi ha diferents espectacles amb poques butaques buides i la majoria d'ells es troben per sobre del 80% d'ocupació.



Cap Roig inaugura amb Luis Miguel i tanca amb Bocelli

Una setmana més tard que Peralada, el festival de Cap Roig, a Calella de Palafrugell arrencarà amb Luís Miguel el divendres 13 de juliol. Aquell mateix cap de setmana, el dissabte 15, serà el torn de Manolo García que ja ha exhaurit totes les entrades per a aquest concert. El 21 de juliol pujarà a l'escenari un dels noms més internacionals que trepitjaran la Costa Brava aquest estiu, Sting. Amb les entrades també exhaurides, el líder de The Police torna a Cap Roig tres anys després del seu debut en aquesta localitat.

Pels jardins botànics del recinte de Calella també hi passaran altres artistes coneguts com Roger Hudson, cofundador de la banda Supertramp, el grup Texas, el britànic James Blunt, Hombres G i també hi haurà lloc per la música catalana amb cares tan conegudes com Els Catarres i Joan Dausà.

De moment el festival de Cap Roig ja ha venut més de 43.000 entrades i 14 dels 28 concerts ja tenen totes les localitats exhaurides. El responsable de tancar el festival serà Andrea Bocelli, després que l'any passat anul·lés el concert per motius de salut. Aquest any visitarà la Costa Brava el 22 d'agost.



Porta Ferrada tanca amb Ricky Martin

El festival de la Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols , també arrencarà el divendres 13 de juliol amb Jack Johnson, el surfista hawaià que ja ha esgotat totes les entrades en el seu concert a terres gironines. Val a dir que Porta Ferrada comptarà amb el festival d'humor El Singlot, dirigit per la productora El Terrat, una setmana abans.

Pels diferents espais amb què comptarà el festival dins del municipi de Sant Feliu de Guíxols hi ha Maceo Parker el dissabte 21 de juliol i Serrat que repetirà a terres gironines el 6 d'agost, un mes després d'actuar a Peralada. Sara Baras també passarà pel festival més antic de la Costa Brava, ho farà el 17 d'agost.

Qui també ha esgotat les entrades de Porta Ferrada és Txarango, que passarà el dia 1 d'agost. El festival, però, es guarda el seu cap de cartell fins al final quan el dilluns 20 d'agost Ricky Martin serà l'encarregat de posar punt i final a l'edició número 56 d'aquest festival.