Paula Grande i Namina participen al naixement del festival Culturefest, La Brava

Neix el Culturefest, La Brava, un festival que tindrà lloc del 2 al 12 d´agost al Collet, un parc municipal de Sant Antoni de Calonge. L´organització, que ha fet públic el cartell, també ha informat que ja estan disponibles les entrades, que tindran un cost de 5 euros i inclouran una consumició en el preu.

En la seva primera edició, el Culturefest, La Brava ha inclòs en el seu cartell a noms com Paula Grande, Namina, Rokobanana, David Mauricio, Carmen Porcar, Marcel Pozo, Tildo Muxart, Sense Sal o Iceberg. Però a més de concerts, el festival oferirà espectacles de teatre, màgia i circ, com Deux à la Tache, el Col·lectiu Taq-tic o Magicus Party.

D´altra banda, el Culturefest, La brava, comptarà amb una àrea de jocs infantils, un circuit entre els arbres creat per Aventura Experience i un taller de circ amb Ekilikuá, així com una zona gastronòmica, una exposició de cotxes de luxe i altres propostes. L´esdeveniment acollirà, també, la final del concurs de Foto Video Sub que organitza Red Costa Brava.