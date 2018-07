Els artistes del festival cultural El Patio: «Estem bojos per entrar a la presó»

Els artistes i els organitzadors del festival El Patio posen per a la foto de familia

Els artistes i els organitzadors del festival El Patio posen per a la foto de familia Manel Bielsa

«Em moro de ganes d'entrar a la presó», va confessar ahir l'artista Ino Silva, de la companyia flamenca La Bicha, un dels artistes que avui actuarà al Centre Penitenciari Puig de les Basses de Figueres, en la nova edició del festival El Patio, organitzat pel restaurant La Penyora de Girona.

El desig de Silva d'actuar entre reixes va ser àmpliament compartit per la resta d'artistes, per «fer ballar la gent i repartir alegria», com va dir Gabriela Fernando, de la companyia de rumba de carrer El Cigarrillo de Después.

Els artistes van participar a la presentació del festival ahir amb Lluís Llamas i Consol Ribas, responsables de La Penyora.

El Patio arriba a la tretzena edició amb un cartell que també inclou la màgia de Toni Cors, l'humor gestual d'Amparo Parra i de Patrícia Corchado «Madamme Future», la qual interpretarà una dona francesa amb molts de fums que en realitat sempre acaba fent el ridícul. També sonarà la guitarra d'Eudald Figueres.

Consol Ribas va dir que el festival es fa per «amor a l'art i a les persones». De fet, els artistes actuen desinteressadament «per fer feliços els altres» i «es paguen fins i tot la benzina».

«Portem un missatge d'humanitat», va declarar Lluís Llamas, i va anunciar una sorpresa en forma d'intercanvi entre els artistes.

Ovidi Lorente, professor de la presó de Figueres, participarà en la presentació d'un fragment teatral de 20 minuts a càrrec dels interns, que estan preparant una «obra sobre les emocions» que s'estrenarà al setembre. «Allà dins hi ha molta diversitat i l'art és un recurs molt vàlid per crear un fil d'unitat».

Jordina Carbonell, mestra d'El Puig de les Basses, va agrair la programació del festival: «Allà estan privats de llibertat, però no els hem de privar de cultura».

La periodista Elisabet Carnicer farà de presentadora del festival de la presó de Figueres.