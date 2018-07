La dansa aèria de «Voalà Station» obrirà el White Summer 2018 de Pals

El White Summer 2018 començarà el 4 d'agost amb una actuació de Voalà, una companyia argentina de teatre i dansa aèria. Oferiran Voalà Station, una performance a l'aire amb música en directe.

La setena edició del festival s'allargarà durant 23 dies en els quals s'han programat més de 200 activitats, entre elles música, conferències, performances, o espectacles familiars.

Aquest festival multiformat, ubicat al paratge del Mas Gelabert de les Serres de Pals, té espai per a comerços, creatius, gastronomia i artistes.

A l'espera de confirmar la totalitat del cartell, l'organització ha anunciat per ara els concerts d'Andrea Motis, Beth, The Otis Redding Show o de The Hanfris Quartet.

Els visitants podran escoltar concerts en algun dels nou escenaris del recinte. Cinc d'aquests seran acústics amb música d'arreu del món, com el jazz o la bossa nova. També es preveuen sessions de DJ i zones chill out.

Pensant en els més petits, aquest any es posa en marxa el projecte Super Kids, una zona d'activitats pensada per al públic familiar, amb l'objectiu de convidar els més joves a aprendre, descobrir i divertir-se a través de l'experimentació, la creativitat, la imaginació, la tradició i les noves tecnologies.

Entre les activitats previstes, hi ha el taller de robòtica Ments creatives. Aquest espai també compta amb un escenari pel que passaran músics, màgia, titelles i contacontes.

El festival va tancar l'edició de 2017 amb més de 140.000 visitants i ha estat catalogat com un dels deu festivals més concorreguts d'Espanya, segons el darrer informe de Ticketea.

«Aquest estiu, el cel serà el nostre aliat. Connectarem el cel i la terra perquè tot aquell qui ens visiti trobi a White Summer els camins del desig i les constel·lacions a l'herba de Mas Gelabert», descriu metafòricament Miryam Cuatrecasas, impulsora de White Summer.