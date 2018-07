Música i mar: una experiència al voltant de les Illes Medes

Música en directe al voltant de les Illes Medes, degustant una cervesa o una copa de vi fins a pondre's el sol. Així es presenta el cicle La Mar, un esdeveniment únic que portarà, els quatre primers dijous d'agost, concerts en format íntim sobre la coberta del Nautilus. Per aquesta cita hi passaran Museless (dijous 2); Cor Blanc (dijous 9); Wölva (dijous 16) i Jordi Serradell (dijous 23).

La ruta que ofereix La Mar, de dues hores de durada, inclourà el rodeig en vaixell (amb una capacitat aproximada d'entre 180 i 190 passatgers) de les Illes Medes, i finalitzarà amb la caiguda del sol. Entretant, tindrà lloc el concert respectiu i una consumició d'algun dels productes de les marques col·laboradores. El viatge permetrà als assistents gaudir «no tant d'un recital de música com d'una experiència irrepetible», segons l'organització.

En aquesta línia, la voluntat del cicle és triple: oferir l'espectacularitat del territori de forma conscient i sostenible; una activitat cultural en un format genuí i, finalment, una proposta vacacional per a tota la família. A més, s'ha d'afegir la intenció «no solament de reivindicar el nostre paratge natural, sinó també de donar una oportunitat a músics emergents del nostre temps».

El recorregut dels concerts de La Mar passarà ben a prop del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Per aquest motiu, el 5% dels beneficis es destinaran a projectes a favor del parc natural. El cicle està organitzat per Hau! amb la col·laboració de Nautilus, les marques locals Nut i La Vinyeta, així com de Green Cola i la cervesa La Bella Lola. Les entrades, que tindran un cost de 30 euros, ja estan a la venda i es poden adquirir a la pàgina web oficial o bé dirigint-se a les oficines de l'empresa Nautilus i als establiments La Morruda i Blue Monkies de l'Estartit.