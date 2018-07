Wkipop o Free Soul actuen a les Nits a la Fresca del GEiEG

Grups musicals gironins com Wkipop i Free Soul, a més d´un concert líric, per finalitzar amb Nito Figueras i Míriam Barahoma, conformen el programa de les Nits a la Fresca que el GEiEG de Girona oferirà a la zona de gespa de les seves instal·lacions de Sant Ponç.

Wikipoc actuarà aquest dijous dia 5, Free Soul ho farà el 12 de juliol, el dijous 19 hi haurà un concert líric amb Pilar Sanz i Natàlia Carballido, sopranos, acompanyades de Jordi Mas, tenor, i Mariona Sarquella, al piano. Finalment, Nito Figueras i Míriam Barahoma actuaran el 26 de juliol.

El president del GEiEG, Francesc Cayuela, ha valorat la programació com "una experiència que combina diferents grups de versions de pop, rock, souls, boleros, rumba, jazz, que és el que a la gent li agrada".

Cayuela remarca que és la tercera edició d'aquesta programació d´estiu i "volem que sigui una activitat d'estiu que es consolidi a la ciutat".

Cayuela recorda que les Nits a la Fresca del GEIEG és una activitat "per a socis i no socis de l´entitat que te com a objectiu dinamitzar un espai tant grupista com és Sant Ponç, amb vistes a la catedral i el campanar de Sant Feliu".

Tots els espectacles, començaran a les 10 de la nit. Qui ho desitgi i d´una manera separada de la Organització del Cicle, es podrà reservar espai per sopar a l´espai gastronòmic situat a la planta 0 del recinte grupista.