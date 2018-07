Ocine baixa preus i l'Albéniz els manté però continua essent el més barat a Girona

La compra d'entrades per a l'Ocine de Girona, encara que siguin anticipades, ja gaudeix en aquest moment d'una reducció de preu per la repercussió de la baixada de l'IVA, mentre que altres exhibidors com l'Albéniz han decidit mantenir els preus, tot i que aquest cinema continua essent el més barat de la ciutat en dies laborables.

Aquest dijous ha entrat en vigor l'aplicació de la baixada de l'IVA del 21 al 10% en la compra d'entrades de cinema, una mesura llargament reclamada pel sector.

A Girona, l'empresa Ocine ha modificat les tarifes generals, que han passat de 7,50 a 6,80 euros els dies laborables, i de 8,70 a 8,00 euros els caps de setmana. L'Ocine manté els preus de les entrades amb descomptes per a jubilats o joves, i també manté el preu del dimecres, dia de l'espectador, a 4,30 euros.

Ocine també rebaixa preus a Blanes i Platja d'Aro. A Blanes es passa de 7,50 a 6,80 euros els dies laborables, i de 8,50 a 7,70 euros els caps de setmana. A Platja d'Aro, la rebaixa queda com segueix: 7,70 a 7,00 (laborables) i 8,90 a 8,10 (caps de setmana).

L'Albéniz de Girona mantindrà els dies laborables a 6,50 i els caps de setmana a 8,50 euros, de manera que es manté com el més barat de la ciutat en dies laborables, però no els caps de setmana. Igual com l'Ocine, l'Albéniz manté el dia de l'espectador a 4,30 euros.

Fons de l'Albéniz han argumentat que durant els anys de pujada de l'IVA, l'empresa "va assumir l'increment", que no es va repercutir en el preu de les entrades. L'Albéniz no ha modificat preus des de l'any 2009, és a dir, durant els darrers 9 anys.

D'altra banda, els cinemes Odeón de Salt també han anunciat que repercutiran a la baixa el preu de les entrades en aplicació de la reducció impositiva, però no han detallat encara com quedaran els nous preus.

L'organització de consumidors FACUA ha reclamat que els exhibidors han de repercutir aquesta baixada de preu en la recaptació d'impostos, i també ho va reclamar Cristóbal Montoro quan encara era ministre d'Hisenda, aprofitant l'anunci de la reducció de l'impost.