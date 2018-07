Peralada afronta la seva edició més emotiva després de pèrdua de Carmen Mateu

El Festival de Peralada afronta a partir d'avui la seva 32a edició, la més emotiva, després de la pèrdua al començament de l'any de la que va ser la seva mecenes i creadora, Carmen Mateu.

La figura de Mateu serà present a tots els racons d'una cita que arrencarà amb el Rèquiem de Verdi, amb la qual se li retrà homenatge, ja que era una de les seves peces favorites.

El Castell de Peralada alberga més una exposició en memòria de la fundadora del festival amb records seus i joies de les seves col·leccions.



El debut de Broggi

La programació musical d'aquest any incideix una vegada més en l'òpera, amb la producció pròpia de La flauta màgica de Mozart encarregada a Oriol Broggi, que debuta en el gènere clàssic.

A més, el tenor espanyol Plácido Domingo, el mexicà Javier Camarena i l'alemany Jonas Kaufmann protagonitzaran tres vetllades de màxim prestigi.

La dansa serà un altre dels plats forts de Peralada, el director del qual, Oriol Aguilà, fa temps que hi aposta per ella com a eix fonamental de la cita.

L'estrella del Bolxoi, Svetlana Zakharova, trepitjarà per primera vegada un escenari d'Espanya en el marc d'una programació en la qual l'elecció per a la clausura és el muntatge Folia, del francès Mourad Merzouki, que combina música barroca, hip hop i una escenografia de luxe que va triomfar en la seva estrena a Lió ara fa tot just un mes.

El canadenc Rufus Wainwright, la italiana Carla Bruni o el mexicà Carlos Santana són al seu torn figures destacades del cartell en l'apartat de música actual.

El Rèquiem de Verdi, interpretat per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, serà en tot cas el primer dels homenatges a Carmen Mateu, que es prolongaran fins al 17 d'agost vinent amb un total de vint-i-dos espectacles.