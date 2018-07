El piano hipnòtic de Michel Nyman obre divendres el festival Sons del Món a Castelló d'Empúries

Michael Nyman, el pianista i compositor minimalista, obrirà aquest divendres a Castelló d'Empúries una nova edició del Festival Sons del Món, que continuarà aquest dissabte amb Joan Dausà en el mateix escenari de la plaça de la Basílica de Castelló d'Empúries, i diumenge al mateix lloc amb l'espectacle SAU 30, la gira de commemoració del grup del malaguanyat Carles Sabater.

Autor d'una música hipnòtica, el londinenc Nyman és sobretot conegut per les bandes sonores que va escriure durant la seva llarga col·laboració amb el cineasta britànic Peter Greenaway, i la seva popularitat es va disparar després de compondre la banda sonora de la guardonada pel·lícula de Jane Campion "El piano" (1993).

Sons del Món presenta aquest any un cartell amb artistes com Gloria Gaynor, Macaco, Sergio Dalma, Antonio Orozco i Els Catarres, a més dels esmentats, i té també una programació als cellers empordanesos amb artistes com Judit Neddermann, Manu Guix i Maria del Mar Bonet.

Fons de l'organització han informat que es posa en marxa l'edició "més ambiciosa" del festival amb un primer cap de setmana que preveu "prop d'un cent per cent d'ocupació".

Alguns dels concerts dels cellers "ja han penjat el cartell d'entrades exhaurides i la resta tenen un 75% d'ocupació".

Pels concerts de la Ciutadella de Roses, l'espai amb més aforament del festival, "ja s'ha venut més del 50% de les entrades disponibles".