«Ocean's 8», la reinvenció de la franquicia «Ocean's eleven», arriba als cinemes

La nova pel·lícula de Gary Ross, director nord-americà conegut per la saga 'Los juegos del hambre', arriba aquest cap de setmana a les sales de cinemes. La reinvenció de la franquincia 'Ocean's Eleven' arriba a les sales de cinema sota la direcció de Gary Gross i amb el títol 'Ocean's 8'. Les guanyadores d'un Òscar Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway, i les actrius Sarah Paulson, Awkwafina i Mindy Kaling protagonitzen la pel·lícula que pren el relleu a la saga protagonitzada per George Clooney i Brad Pitt. A la pel·lícula, Debbie (Bullock), germana de Danny Ocean, planeja durant cinc anys l'atracament del segle en una gala benéfica. I per fer-ho cerca formar l'equip criminal perfecte, començant per la seva companya Lou Miller (Cate Blanchett). Juntes, recluten les especialistes, amb l'objectiu de robar uns diamants valorats en 150 milions de dòlars que penjaran del coll de l'actriu Daphne Kluger (Hathaway) durant l'esdeveniment benèfic.



L'estrena de la súper producció "Ocean's 8" serà acompanyada per l'òpera prima de Sara Gutiérrez, 'Yo la busco'. Així mateix, el primer llargmetratge del director català Sergi Portabella, 'Jean-François i el sentit de la vida' s'estrena aquest divendres a les sales de tot Catalunya.

'Yo la busco'

La catalana 'Yo la busco', l'opera prima de Sara Guitérrez arriba a les sales de cinema després de ser premiada al Festival de Màlaga amb la Biznaga de Plata al millor actor per Dani Caselles, i d'estrenar-se a Catalunya de la mà del D'A Film Festival. Escrita per ella mateixa i Núria Roura Benito, aquest és el retrat d'una amistat i la seva reptura a través d'un passeig a la nit barcelonina, una obra que va néixer per a ser el treball de fi de grau d'una autora. El llargmetratge acompanya una nit al Max, interpretat per Caselles, un home d'uns trenta anys que comparteix pis amb l'Emma, que li dona una inesperada notícia. L'anunci fa que creixin dubtes i prejudicis dins del Max, que l'empenyen a sortir al carrer a mitjanit.

'Jean-François i el sentit de la vida'

Narra la història del Francesc (Max Megías), un noi solitari de 13 anys que descobreix 'El mite de Sísif', d'Albert Camus i queda fascinat. A partir d'aquest moment es fa dir Jean-François i decideix convertir-se en existencialista. El seu nou objectiu serà anar a Paris a trobar a Camus. La Lluna (Claudia Vega), l'acompanyarà en el seu viatge amb la condició de fer una parada pel camí per retrobar-se amb el noi francès amb qui va tenir una historia l'estiu passat. El repartiment es completa amb actors de renom com Pau Durà i Àgata Roca, entre altres. El film de Portabella es va estrenar mundialment al Moscow Film Festival, posicionant-se com la primera producció catalana que participa aquest any en un festival de categoria A, i recentement ha concursat en la darrera edició del D'A Film Festival de Barcelona.

'Antman y la avispa'

Després de 'Capità Amèrica: Guerra Civil', arriba una altra seqüela de l'univers Marvel, 'Antman y la avispa'. Dirigida per Peyton Reed i protagonitzada per Paul Rudd i Evangeline Lilly, en aquesta ocasió Scott Lang s'enfronta amb les conseqüències de les seves eleccions com a superheroi i pare. Mentre lluita per mantenir un equilibri entre la seva vida casolana i les seves responsabilitats com Ant-Man, s'enfronta a Hope van Dyne i al Dr. Hank Pym, interpretat per Michael Douglas, amb una nova missió.

'Jefe'

La comèdia espanyola 'Jefe' de Sergio Barrejón arriba aquesta setmana als cinemes. Protagonitzada per Cèsar (Luis Callejo), un empresari d'èxit a la vora del precipici, un cap a qui tothom odia, alguns adulen i a qui ningú diu la veritat. De sobte les seves accions es desplomen, els seus socis li traeixen i la seva dona el fa fora de casa. Atrinxerat en el seu despatx, tracta sense descans de recuperar la seva empresa i la seva vida. I trobarà en Ariana (Juana Acosta), la netejadora del torn de nit, una especial aliada.

'La número uno'

Aquesta setmana s'estrena la comèdia dramàtica francesa 'La número uno', dirigida per Tonie Marshall i amb l'actuació celebrada d'Emmanuelle Devos, que va ser nominada a la millor actriu dels premis César. La pel·lícula explica la història d'Emmanuelle Blachey, una brillant enginyera que ha aconseguit entrar al comitè executiu de la seva empresa, un gegant francès de l'energia. Un dia, una xarxa de dones influents demana ajuda per conquerir la direcció d'una important empresa que cotitza en borsa, convertint-se en la primera dona a ocupar un lloc com aquest. A partir de llavors, i en esferes encara dominades pels homes, els obstacles de tipus professional i personal es multipliquen.

'La primera purga: la noche de las bestias'

Amb direcció de Gerard McMurray i guió de James DeMonaco, 'La primera purga: la noche de las bestias' és un film de terror que agafa el testimoni de la saga impulsada per DeMonaco i que ja ha donat llum dues seqüeles. Aquest cop, la història retrocedeix fins als Nous Pares Fundadors d'Amèrica que posen a prova una teoria sociològica que dóna curs a tota mena d'agressions durant una nit en una comunitat aïllada. Dotze hores d'impunitat criminal per mantenir durant la resta de l'any la taxa de criminalitat per sota de l'1%. El problema arribarà quan el caos de violència provocada s'estengui més enllà dels límits previstos i arribi a tot Estats Units.

'No te preocupes no llegarà lejos a pie'

Aquesta setmana arriba a les sales de cinema 'No te preocupes no llegarà lejos a pie', dirigida per Gus Van Sant i amb Joaquin Phoenix com a protagonista. La història basada en el llibre autobiogràfic de John Callahan que n'és el guionista. Així, la pel·lícula està ambientada als anys 70 i té com a punt de partida l'accident de cotxe que va marcar la vida de Callahan (Joaquin Phoenix). Fruit d'aquell succés va quedar paralític, cosa que el va impulsar a dibuixar com a part de la seva teràpia. La banda sonora està composta pel multipremiat Danny Elfman.

'Whitney'

El biopic dirigit i escrit per l'oscaritzat Kevin Macdonald en honor a la cantant Whitney Houston s'estrena aquesta setmana. 'Whitney', és un retrat íntim i sincer de l'artista i el seu entorn familiar que se serveix de material d'arxiu inèdit, gravacions exclusives, actuacions insòlites, arxius d'àudio i entrevistes originals amb les persones que més bé la van conèixer. El documental s'endinsa en el misteri darrere de la veu que va vendre 200 milions d'àlbums a tot el món i que va lluitar per fer les paus amb el seu problemàtic passat.