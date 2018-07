Peralada recorda Carmen Mateu

La bellesa estremidora del Rèquiem de Verdi va obrir ahir a la nit una nova edició del Festival Castell de Peralada, en un concert que també va servir per homenatjar la impulsora del certamen, Carmen Mateu, que va morir el passat mes de gener.

L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Giampaolo Bisante, va ser l'encarregada d'interpretar la partitura escrita pel compositor italià en memòria d'Alessandro Manzoni i que va ser estrenada a Milà el 1874. També van intervenir en el concert a l'auditori del Castell la soprano Leah Crocetto, la mezzosoprano Ekaterina Gubanova, el tenor Charles Castronovo i el baix Alexander Vinogradov, a més del Cor Intermezzo, dirigit per José Luis Basso.

El Rèquiem de Verdi era una de les peces preferides de Carmen Mateu, mecenes i promotora cultural que va impulsar el Festival Castell de Peralada. Filla de l'exalcalde de Barcelona Miquel Mateu i casada amb l'empresari Artur Suqué Puig, era copropietària amb ell del Grup Peralada i presidia l'Associació Cultural del Castell de Peralada, que cada estiu organitza un dels festivals de música més prestigiosos de Catalunya.



Estils molt diferents

Després de l'estrena d'ahir, el Festival Castell de Peralada viu avui i demà dos dels moments àlgids d'aquesta edició, amb la presència de dos artistes molt reconeguts i amb estils radicalment diferents: avui és el torn de Joan Manuel Serrat, que recupera el seu primer disc, Mediterráneo, i demà el de Rufus Wainwright, que es presentarà a l'escenari de l'auditori només amb la seva inconfusible veu un piano i una guitarra.

Entre la vintena d'espectacles d'aquest any al Festival Castell de Peralada hi ha lloc per a la música clàssica (Plácido Domingo, Jonas Kaufmann, La flauta màgica...), la dansa (María Pagés, Ballet du Capitol de Toulouse...), ritmes contemporanis (Santana, Carla Bruni, Kool & the Gang...) i propostes difícils d'encasellar, com la trobada de Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida o Folia, l'espectacle de cloenda del proper 17 d'agost.