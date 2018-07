Sons del Món arrenca avui amb la «millor» dada de vendes de la seva història

El festival Sons del Món arrenca aquest divendres a la nit a Castelló d'Empúries amb el concert del pianista i compositor britànic Michael Nyman. I ho fa amb una previsió d'ocupació del 100% als espectacles programats per aquest cap de setmana a la plaça de la Basílica, on dissabte hi actuarà Joan Dausà i diumenge, Sau30. El certamen arrenca amb la millor dada de vendes de la seva història.

A banda del bon ritme de vendes que han registrat els primers concerts, algunes de les actuacions als cellers de l'Empordà també tenen les entrades exhaurides i la resta tenen una ocupació que a hores d'ara ronda el 75%. Pel què fa als concerts a la Ciutadella de Roses, l'espai amb més aforament del festival, ja s'han venut més del 50% de les entrades disponibles.

El proper 12 de juliol serà el torn de la banda jamaicana Inner Circle que actuarà a la platja d'Empuriabrava i l'endemà, el dia 13, ho farà Macaco. Entre els caps de cartell d'aquesta edició també hi ha Els Catarres, que tindran Animal com a teloners el proper 27 de juliol; Antonio Orozco, Sergio Dalma i Gloria Gaynor, que actuaran a l'escenari de la Ciutadella de Roses. A hores d'ara aquests concerts ja han venut més del 50% de les entrades disponibles.

Pel què fa als concerts en cellers de l'Empordà, alguns ja han exhaurit les entrades i la resta tenen una ocupació del 75%. Entre els artistes que hi actuaran, hi ha Manu Guix (al celler d'en Guilla el 20 de juliol), Judit Neddermann (el 20 de juliol al celler Vinya dels Aspres), Paula Valls (el 21 de juliol al celler Espelt) i Maria del Mar Bonet (21 de juliol al Celler Martín Faixó).

Els promotors del certamen asseguren que es tracta de les millors xifres de venda de la seva història.