Diàleg de dos mestres

Carolyn Sampson, soprano.

Juan de la Rubia, clavicèmbal i orgue.

Museu d'Art de Girona, 6 de juliol. Festival Nits de Clàssica.

Obres: Àlbum d'Anna Magdalena Bach de J. S. Bach.

Tot i que Sampson i de la Rubia no han fet concerts plegats, la bona sintonia era esperable però l'entesa extraordinària entre ells dos va resultar excepcional. D'una banda, Carolyn Sampson no necesita masses presentacions. És una soprano de primer nivell amb una carrera excel·lent que a Girona va ratificar el que ja sap tothom: veu extraordinària de grans capacitats i el que és més important, una intel·ligència musical de primer nivell.

Res va fallar en els corals i àries que va interpretar; amb la ponderació però també amb la brillantor argentada que requereixen en espais concrets.

Veu sòbria, sí, però també un gust magnífic per l'ornamentació i el filat de la veu. Fent justícia al text i al caràcter de cada peça.

D'altra banda, Juan de la Rubia que està fent una carrera més que interessant, va estar al clavicèmbal i a l'orgue amb un ofici més que notable. Gens acadèmic i molt segur de per on havia d'anar cada obra. No té gens de por d'arriscar-se, ornamenta amb saviesa i el toc és d'artista. Tots dos van estar a un nivell òptim i el públic va saludar el recital amb mostra efusiva del que va ser un gran treball.