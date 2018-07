Temporada Alta suma Sant Feliu de Guíxols com la sisena subseu del festival

Temporada Alta suma Sant Feliu de Guíxols com la sisena subseu del festival GIRONA

El Festival Temporada Alta de Girona i Salt, que se celebra del 5 d'octubre al 10 de desembre, ha sumat la localitat de Sant Feliu de Guíxols com a sisena subseu del certamen, que també ofereix la seva programació a Torroella de Montgrí, Banyoles, Celrà, Bescanó i Palafrugell.

Segons ha informat l'organització, Temporada Alta programarà al Teatre Auditori Narcís Masferrer de Sant Feliu tres espectacles: Immortal (17 de novembre), de Marc Angelet i protagonitzada per Bruno Oro, Un cop l'any (10 d'octubre), dirigida per Àngel Llàcer i amb Mar Ulldemolins i David Verdaguer, i Les noies de Mossbank Road (6 de desembre), dirigit per Sílvia Munt i amb la interpretació de Clara Segura, Marta Marco i Cristina Genebat.

Aquest espectacle es podrà veure també a Palafrugell (1 de desembre) i a Girona (8 de desembre). Immortal es podrà veure també al Teatre de Bescanó el proper 24 de novembre.

El festival va posar ahir a la venda les entrades per aquests tres espectacles, i també per a El color de la llum, del gironí Ferran Joanmiquel, que es podrà veure a Palafrugell (5 d'octubre).

Aquesta última producció es va estrenar en l'edició anterior del festival i s'emmarca dins un cicle de teatre Verbatim, de tipus documental i basat a reproduir testimonis orals de personatges reals sobre fets reals.

Les entrades per a Palafrugell es van posar també ahir a la venda. Temporada Alta hi programa en acord amb la Fundació Vila Casas. La Fundació també col·labora amb la programació del Festival a Torroella de Montgrí.

El Teatre Municipal de Palafrugell acollirà, doncs, dues funcions, Les noies de Mossbank Road, i El color de la llum, de Ferran Joanmiquel. A Palafrugell, l'obra forma part de les activitats organitzades en el marc de la X Biennal de Fotoperiodisme Xavier Miserachs.

Properament, es presentarà la programació de Celrà, Torroella de Montgrí i Banyoles. La programació completa es presentarà i es posarà a la venda a primers de setembre.

Des de principis del mes d'abril s'han anat avançant alguns espectacles de la propera edició de Temporada Alta i, d'alguns d'ells, ja es poden comprar entrades: Slava's SnowShow, El Petit Príncep, 25 il·lusions (Mag Lari), La Resposta, Èdip, Les noies de Mossbank Road (a Girona), Maria Arnal i Marcel Bagés, Albert Pla i Rosario.

També s'han presentat les produccions i coproduccions de Temporada Alta 2018, tot i que encara no s'han posat les entrades a la venda.



Produccions i coproduccions

En total, el festival ha produït o coproduït 17 muntatges aliant-se amb companyies, festivals, equipaments i institucions nacionals i internacionals.

Alguns dels muntatges destacats que s'han presentat són: La neta del Sr. Linh, una obra dirigida per Guy Cassiers amb Lluís Homar com a únic protagonista; L'omissió de la família Coleman, versió catalana del muntatge en el qual l'argentí Claudio Tolcachir dirigirà actors catalans; Uncanny Valley, una coproducció amb Rimini Protokoll i direcció d'Stefan Kaegi o Macho man, una instal·lació escènica d'Àlex Rigola crítica amb el masclisme.