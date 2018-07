El trompetista Joan Mar actua a la Casa de Cultura de Girona

El trio liderat per Joan Mar (Garrigoles, 1996) actuarà demà a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona en el marc del cicle de Joves Intèrprets del Jazz que organitza conjuntament amb el Girona Jazz Festival.

El trio liderat, per Joan Mar Sauqué (trompeta), també el formen Emilio Martin (contrabaix), Adrià Claramunt (bateria).

Not that Big Band, sorgeix després del seu pas per la Big Band del Liceu per tornar a interpretar els arranjaments dels compositors de jazz nord americans Count Basie, Duke Ellington i Thad Jones.

Reduir els arranjaments de Big Band per a trio i mantenir la seva essència suposa tot un repte per a la jove formació.



Un jove expert

Joan Mar ha participat en diverses formacions musicals com la Sant Andreu Jazz Band, dirigida per Joan Chamorro, l'Original Jazz Orquestra del Taller de Músics o la Big Band del Liceu, entre d'altres.

El concert tindrà lloc a les set del vespre a l'Auditori Josep Viader. L'entrada és gratuïta, amb aforament limitat.