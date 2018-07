El quadern «La vall de Ribes» palesa la forta personalitat de l'àrea

La Sala del Casino de Planoles va acollir ahir la presentació del nou Quadern de la Revista de Girona, dedicat a La vall de Ribes, un llibre firmat pel professor de llatí Miquel Sitjar, qui va ser director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona.

Aquesta monografia sobre la vall de Ribes fa un recorregut pels trets més definitoris d´un territori d´una «forta personalitat», amb una «identitat forjada per la seva condició de terra de muntanya i per una història en la qual ha dominat un flux i intercanvi de població constants». La Vall de Ribes està formada per tres valls, les dels rius Freser, Rigat i Segadell.

La presentació va anar a càrrec d´Albert Piñeira, Enric Gràcia, Arnau Viñas, Rosa Maria Gil, Joaquim M. Puigvert i Miquel Sitjar.