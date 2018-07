La UdG digitalitza i posa en línia 1.800 pergamins d'entre els segles X i XIV del Monestir de Sant Daniel

El degà de la UdG, Quim Salvi, i la priora del Monestir de Sant Daniel, Assumpció Piferrer, amb una tauleta on hi ha un dels pergamins digitalitzats

El degà de la UdG, Quim Salvi, i la priora del Monestir de Sant Daniel, Assumpció Piferrer, amb una tauleta on hi ha un dels pergamins digitalitzats ACN

La Universitat de Girona (UdG) ha digitalitzat els gairebé 1.800 pergamins d'entre els segles X i XIV que es guarden a l'arxiu del Monestir de Sant Daniel. Ara, tot aquest llegat serà consultable en línia i es posarà a disposició d'investigadors d'arreu del món. Testaments, donacions, permutes, cartes, capbreus, subhastes i també el document fundacional de la comunitat, signat per la comtessa Ermessenda l'any 1018. Segons explica la directora de la biblioteca de la UdG, Àngels Merino, tot aquest llegat permet fer "una nova mirada" a la història del monestir, aprofundir en la seva evolució al llarg dels segles i veure la imbricació de la comunitat amb la ciutat. Cada document s'ha traduït del llatí al català i també s'ha geolocalitzat. Així, per exemple, en el cas de les donacions, es pot veure sobre plànol on se situaven aquells terrenys que se cedien al monestir. El projecte, que en una primera fase ja permet consultar 1.061 pergamins, forma part dels actes de celebració del mil·lenari del Monestir de Sant Daniel, que es tancarà aquest 2018.