José Beut i Potenciano Ahijado, premis Quillat

L'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC) ha ha lliurat els 46ns Premis Fotogràfics Internacionals Quillat i ha inaugurat una exposició que recull tant les obres guanyadores com les finalistes.

El Premi Quillat d'Honor l'ha guanyat per segona edició consecutiva el fotògraf José Beut Duato, qui ha rebut 500 ?. Per la seva banda, el Premi Quillat Social ha estat enguany per a Potenciano Ahijado Arenas, premiat amb 100 ?.

L'acte d'entrega va tenir lloc dilluns al vespre a Casa Saladrigas, on s'allotja l'exposició, i el van encapçalar l'alcalde de Blanes i regidor de Cultura, Mario Ros, i el president de l'AFIC, Juan Laguna.

En aquesta 46ena edició dels premis han participat gairebé el doble de treballs en relació a l'anterior edició. S'han presentat un total de 2.874 fotografies de 141 autors procedents de 18 estats d'arreu del món. Han competit en sis categories: lliure color, lliure monocrom, foto creativa i/o experimental, retrat, bodegó i fotografia de mar. S'han repartit 68 premis, amb una dotació econòmica total que puja als 1.500 euros, segons va informar ahir l'organització en un comunicat.