Laura Borràs vol destinar 65 euros per habitant i any a la cultura

La consellera de Cultura, Laura Borràs, va assenyalar ahir que li agradaria en el futur poder destinar uns 65 euros per habitant i any a la cultura, cosa que suposaria un pressupost d'uns 487 milions d'euros, el doble de l'actual.

En la seva primera compareixença parlamentària com a titular de Cultura, Borràs va reconèixer, no obstant això, que «un objectiu de mandat possibilista» seria arribar als 320 milions d'euros i «fixar l'objectiu final per a una doble legislatura».

Durant la comissió, els grups de Ciutadans, PSC i PP li van retreure que hagués signat el Manifest Koiné, en què es reclamava que el català tingués estatus de «llengua territorial» en una Catalunya sobirana, a la qual cosa la consellera va respondre que el va signar a títol personal i defensant que es tracta d'un document que «explica el context en el qual ens trobem».