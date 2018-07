Notes de tall 2018: Consulta les notes per accedir als graus de les universitats catalanes

Notes de tall sense sorpreses. El doble grau de Física i Matemàtiques que imparteixen la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Barcelona (UB) han tornat a ser els estudis que ofereixen universitats caltanes amb una nota d´accés més alta, amb un 13,32 i un 13,25, respectivament. A contintuació s'han situat Medicina a la UB (12,82), Enginyeria Física a la UPC (12,73) i el grau de Filosofia, Política i Economia que imparteixen la UPF i la UAB (12,71). Medicina i altres carreres biotecnològiques tornen a situar-se entre els estudis amb les qualificacions d'accés més elevades.

En aquesta taula interactiva pots consultar totes les notes de tall. A la part superior de la mateixa hi ha la casella "Search" que permet una recerca d'un estudi o d'una universitat en concret.

En aquesta taula pots consultar totes les notes de tall dels estudis que ofereix la Universitat de Girona





La UB, la universitat amb més alumnes assignats

Un total d'11.682 alumnes han estat assignats a la UB; 8.877 a la UAB; 5.338 a la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC); 4.093 a la Universitat Pompeu Fabra (UPF); 2.404 a la Universitat de Lleida (UdL); 3.187 a la Universitat Rovira i Virgili (URV); 3.490 a la Universitat de Girona (UdG); 1.709 a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i 558 en centres mixtos.

Les tres carreres amb més sol·licitants en primera instància són de la UB. Es tracta de Medicina al Campus Clínic, que és l'estudi que ha tingut més sol·licitants en primera instància, amb 1.299 peticions per a un total de 172 places. La segona carrera més demanada ha estat Administració i Direcció d'Empreses, amb 934 sol·licitants per a 880 places, i la tercera Psicologia, amb 813 peticions per a 480 places.

Del total d'estudiants assignats, 35.099 procedeixen de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), 6.175 de Cicles Formatius de Grau Superior, 3.641 tenen ja començats estudis universitaris, 1.213 són estudiants titulats universitaris i 828 provenen de les proves de més grans de 25 i 45 anys. Pel que fa a estudiants provinents de fora de Catalunya, se n'han assignat un total de 7.555, per sota dels 8.208 de l'any passat. D'aquests, 4.814 provenen d'altres territoris de l'estat, mentre que 2.741 tenen nacionalitat estrangera.

Les carreres de Ciències socials i jurídiques són les que engloben més estudiants assignats, amb el 38,92% del total. La segona branca d'estudis és la de Ciències de la salut, amb el 20,06%, seguida d'Enginyeria i arquitectura (19,48%), Arts i humanitats (11,86%) i Ciències (8,33%).



Estudis de tres anys

Aquest any, les set universitats públiques catalanes tindran 11 graus de 3 anys. Aquests estudis han estat assignats a 547 alumnes, per sota dels 731 que l'havien demanat com a primera preferència i de les 670 places ofertes.