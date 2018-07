Love of Lesbian i Els Catarres, a l'Acústica

Love of Lesbian i Els Catarres, a l'Acústica

La 17a edició del Festival Acústica se celebrarà del 30 d'agost al 2 de setembre, amb caps de cartell destacats com Love of Lesbian, Els Catarres, La Raíz, Albert Pla, Animal i Alfred García de l'èxit televisiu Operación Triunfo. Així mateix, tambe passaran pels escenaris els músics Quimi Portet, Núria Graham,Joanjo Bosk, Judit Neddermann, Iseo & Dodosound, Halldor Mar, Paula Valls i Hora de Joglar. Un dels objectiu d'aquesta edició és atraure públic francès, per la qual cosa s'ha apostat pel duet Madame Monsieur, darrer representant de França a Eurovisió.

En total, seran més de 30 els artistes que actuaran en algun dels vuit escenaris que el festival instal·larà en diversos punts del municipi, que passaran dels sis de l'edició anterior als vuit d'en guany. A més, l'escenari principal de la Rambla s'obrirà un dia més per poder donar cabuda a més espectadors.

L'Acústica vol portar als escenaris els artistes locals emergents, i en aquesta edició serà el torn del grup reivindicatiu Pupil·les, els Senyor Oca, Pol Fuentes, els figuerencs Banannabeach, Lildami, el duet Serial Killerz i Ganges.

A més, com és ja tradició, el festival acollirà la semifinal del concurs de bandes Sona 9. La programació també reserva un espai pels Dj Albert Planadevall, Carles Pérez, Jair Domínguez i La Serradora, que seran els encarregats de tancar amb ritme les nits de divendres i dissabte.



L'Acustiqueta fa 6 anys

L'Acustiqueta, la part diürna del festival, dirigida als menuts, celebrarà la seva 6a edició. El grup Buhos farà un concert per a gaudir en família i el projecte 'Reggae per Xics' de The Penguins presentarà un nou espectacle. També actuaran el productor musical Marc Parrot, les Macedònia i l'Orquestra Diversiones, ja un clàssic del festival.

Consolidat a la franja dels 100.000 assistents en les darreres edicions, l'Acústica ha estat distingit per la Generalitat com a «festival estratègic de pop-rock de Catalunya» per haver demostrat que es pot assolir l'èxit amb una programació amb artistes catalans.